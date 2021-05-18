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超市店員心累！曝客人「嫌惡像躲病毒」：失去溫度的社會

▲雙北疫情進入三級警戒，超市、賣場架上的東西都被民眾買光。（圖/NOWnews攝影中心）
▲雙北疫情進入三級警戒，超市、賣場架上的東西都被民眾買光。不過就有超市員工抱怨，遭到客人嫌惡。（示意圖，與當事人無關／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 11:30:44

台灣近日新冠肺炎（COVID-19）疫情緊張，雙北提升至防疫三級警戒，超市紛紛出現了搶購物資的恐慌潮。但在此同時，卻也仍不時看見有消費者不願配合防疫規定，甚至因此與店員爆發肢體衝突。對此，就有位超市員工感嘆，有客人看到收銀員「跟看到病毒一樣，帶有嫌惡眼神」，讓他直呼「失去溫度的社會比病毒可怕！」

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有位超市員工在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己晚上去超市工作時，自己也很緊張「怕爆」，找到時間就會消毒。但有些客人，「看到收銀員跟看到病毒一樣，很刻意不敢碰到我們就算了還帶有嫌惡眼神」，讓他無奈高呼「這麼怕就不要來這裡買啊」。

原PO也表示，家人都勸他不要再去超市上班，但他卻覺得「這種時候離職我怎麼面對其他同事？」原PO強調消費者可以來採買一次後就躲在家裡，但對員工來說卻是每天要去上班的地方，不僅要售貨結帳，還要整理貨架，被買爆的日用品「隔天可能還來個十幾二十板的貨要上架」，真的很辛苦。

原PO最後直言，「失去溫度的社會比病毒可怕」，更再次標註關鍵字「怕就不要來沒關係」。網友也紛紛留言回覆說，「辛苦了」、「那叫神經失調，無須理會」。而對於民眾上超市搶購必需品的現象，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人，都已紛紛呼籲國人毋須過份緊張，物資很充足，適量購買即可。（編輯：倪浩軒）

▲超市員工大吐苦水。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲超市員工大吐苦水。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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