停課不停學第一天！北市「酷課雲」遭師生塞爆改分流上課

新冠肺炎疫情在雙北地區日趨升溫，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜，昨（17）日上午同步宣布高中職以下（含）學校停課不停學，而北市府方面也呼籲學生在家使用雲端系統「酷課雲」進行上課。結果17日當天就有高達101萬名師生登入酷課雲，造成系統負載且登入速度慢。也因此教育局也臨時改成各個不同行政區的學校分流上課，降低系統壓力。





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北市府表示，17日宣布停課不停學後，台北酷課雲一共有101萬3978人次登入使用，北市校園帳號系統因分流機制故障，造成機器負載過量產生登入遲延，立即進行調整修復，已在下午2點重新提供師生繼續進行遠距教學演練，夜間並持續測試修復。





北市府強調，酷課雲系統本身並未故障，僅是因為在17日多人登入以後造成系統過載，所以才會出現壅塞情況，也因此規劃不同行政區的學校間，在不同的時間上線上課，降低系統過載的風險。











關於酷課雲各行政區學校上線時段，分別為：





上午8時30分至8時45分：松山區、大安區、內湖區。





上午8時45分至9時：北投區、中正區、大同區。





上午9時至9時15分：士林區、中山區、信義區。





上午9時15分至至9時30分：文山區、萬華區、南港區。



