曾是全球典範也淪陷！外媒緊張關注 曝「台防疫2問題」
台灣本土疫情升溫，已經連續三天本土個案確診超過百例，目前雙北也提升至三級防疫警報，多數民眾都待在家不敢出門，而面對台灣疫情爆發，不少外媒包括日本、新加坡等也爭相報導，關心台灣疫情。對此，《CNN》也點破「台灣防疫2問題」，直言「台灣對於疫情爆發比較陌生」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 11:38:49
在台灣本土疫情爆發之後，引發各國媒體關注，《CNN》昨（17）日就以「台灣曾是對抗疫情的成功故事，現在正面臨最大爆發」為題報導，指出台灣過去因為成功對抗新冠病毒，深受國外媒體盛讚，曾經成為世界防疫典範，但17日確新增333例本土確診個案，創下單日新高紀錄。
報導提到，目前台灣的防疫措施，包含最嚴重的雙北地區，已經限制室內5人聚會，室外10人之活動，也關閉不少八大場所，並且祭出若外出不戴口罩也將裁罰；另外，也提及雙北學校目前實施停課兩週、政府地方的會議也暫停等等
《CNN》提到，台灣面臨這一波嚴峻的疫情，其實最大的問題在於「台灣是疫苗接種率全球最低的國家之一」，目前疫苗只有老年人、醫護人員以及高危險群族優先接種；另外，則是由於先前未曾有這麼大規模的爆發，「對於疫情爆發一事感到比較陌生」，不過，《CNN》也提到，台灣現在疫情規模，和其他國家比仍然相對較小。（編輯：張嘉哲）
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