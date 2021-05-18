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曾是全球典範也淪陷！外媒緊張關注　曝「台防疫2問題」

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會。圖為指揮中心指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（17）日公布，單日本土確診個案高達333例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 11:38:49

台灣本土疫情升溫，已經連續三天本土個案確診超過百例，目前雙北也提升至三級防疫警報，多數民眾都待在家不敢出門，而面對台灣疫情爆發，不少外媒包括日本、新加坡等也爭相報導，關心台灣疫情。對此，《CNN》也點破「台灣防疫2問題」，直言「台灣對於疫情爆發比較陌生」。

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在台灣本土疫情爆發之後，引發各國媒體關注，《CNN》昨（17）日就以「台灣曾是對抗疫情的成功故事，現在正面臨最大爆發」為題報導，指出台灣過去因為成功對抗新冠病毒，深受國外媒體盛讚，曾經成為世界防疫典範，但17日確新增333例本土確診個案，創下單日新高紀錄。

▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
報導提到，目前台灣的防疫措施，包含最嚴重的雙北地區，已經限制室內5人聚會，室外10人之活動，也關閉不少八大場所，並且祭出若外出不戴口罩也將裁罰；另外，也提及雙北學校目前實施停課兩週、政府地方的會議也暫停等等

《CNN》提到，台灣面臨這一波嚴峻的疫情，其實最大的問題在於「台灣是疫苗接種率全球最低的國家之一」，目前疫苗只有老年人、醫護人員以及高危險群族優先接種；另外，則是由於先前未曾有這麼大規模的爆發，「對於疫情爆發一事感到比較陌生」，不過，《CNN》也提到，台灣現在疫情規模，和其他國家比仍然相對較小。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
80%20%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
86.54%13.46%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.04%3.96%
2021-05-17-2021-05-19
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