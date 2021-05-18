日本開放大規模接種預約　卻傳系統出包假資料也能過

日本24日起在東京以及大阪開設大規模接種中心，針對東京以及大阪65歲以上長者接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，從17日開始開放網路預約，民眾也相當踴躍，大阪的2.5萬劑在25分鐘內預約一空。沒想到日本媒體進行實測發現，預約系統不會過濾民眾輸入的資料，隨便鍵入假資料也能預約成功。





我是廣告 請繼續往下閱讀

為了加速疫苗接種、遏止新冠肺炎疫情擴散，日本從24日起在東京以及大阪各開設一處大規模接種中心，17日開放民眾進行預約接種，但僅限從防衛省預約網站或通訊軟體LINE進行網路預約。





根據《NHK》報導，大阪接種會場從24日至31日的接種名額，在開放登記後25分鐘內全數預約一空。《朝日新聞》指出東京23區預計在24日至31日施打的5萬劑疫苗，在開放預約的45分鐘內也有2.1萬人登記。





雖然民眾踴躍預約，不過《朝日新聞》旗下《AERA》雜誌網路版報導，有防衛省相關人士透露，在開放預約後沒多久，就發現系統有嚴重的問題。





因為首批預約接種僅限居住在指定地區的65歲以上民眾，在預約時必須輸入事前配發的「接種券」資料，上頭包含6碼市町村編號、10碼接種券號碼，以及個人出生年月日，再選取欲接種的日期就能夠預約。





但實際測試預約發現，如果分別隨意輸入「654321」、「555555555」，生日也隨意輸入「1956年2月23日」所有資料系統都沒有經過驗證，就能直接選擇接種日期完成預約。也就是說只要輸入符合規定的數字位數，任何人都能接種。一旦有惡意人士利用亂數大量預約，卻不現身接種，恐將導致接種會場內的大量疫苗報廢。





對此防衛省回應，目前已經有進行系統修正。並進一步強調，即使有預約成功，在現場沒有出示「接種券」也無法施打疫苗，在會場也會跟預約者核對資料。





另外也有日媒指出，目前只開放首週預約，但是在預約系統上，6月12日至6月18日也誤設定為可以預約，導致已有772人預約了尚未開放的時段。防衛省表示，已經預約的這772人，仍然會開放讓他們進行接種。



