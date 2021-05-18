高雄仁惠醫院再檢出1陽性　疑排隊健檢時被感染

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陳其邁表示，因為仁惠醫院是呼吸照護的護理之家，有許多氣切病人，轉院過程手續較繁雜，現場陸續將39位的呼吸照護病人分別轉診到高雄的12家負壓隔離病房進行安置，在今日上午9點半左右，仁惠醫院已經清零完畢，清零、採檢作業在24小時內就都完成，環保局更整備好要進入院內進行2次消毒作業，醫院周邊幾個里也已經完成大消毒，請市民放心。
陳其邁說，目前擴大採檢主要有三個部分，第1是39個呼吸照護的病人，及醫護人員員工總共有55位，已經都進行初步詢問症狀並居家隔離；第2包括行政人員之外的，像進出的包商、廠商等，總共有人數匡列27人，也一律進行居家隔離；第3部份則匡列有127位的門診病患，以及有55位的陪病的家屬，接觸者的接觸者進行自主管理，直接接觸者就進行居家隔離，另外昨日的行政人員陽性個案在之前曾經到另外一家診所就診，並沒有向醫師告知他的萬華旅遊史，所以在醫院也匡列了4位進行居家隔離，有17位同時段的病患則匡列自主管理，總計匡列擴大採檢324人。
針對昨天採檢部分，陳其邁也指出，院內的94人的採檢部分，則發現一位護理師是核酸檢測呈現陽性，該名護理師我們現在也在進行疫調，也在匡列相關的隔離對象，包括她的先生還有她的兒女，已經通知進行居家隔離，目前也持續進行更詳細的電子足跡，假如有必要的話，有其他的可能接觸者還會再匡列。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。