5天兩度停電　時力批台電一直出包

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳椒樺指出，檢視台電的說法，可發現再度分區輪流停電事故是台電一連串的電力管理連環失控 所致，先是低估了暖化下氣溫年年高升的威力。其次是這二年水情嚴峻，水力發電大減，但台電卻仍將水力發電列入備轉，一旦出現機組故障，今年極為有限的水力根本無法救援，上週513大停電聲稱備轉有10%，但實際上可快速起停的備轉電力只有2%，根本無法補上興達電廠因變電所故障無法送入電網所減少的電力。
陳椒樺進一步指出，台電有各種理由為停電解釋，但也凸顯出台電公司在電力管理和調度上的種種問題，加上備載容量率灌水造假，更扯的是513全台大停電是一名員工誤操作導致的說法，更顯示出台電與經濟部說謊造假的惡習。原來台灣的電網如此脆弱，沒有防呆裝置，只要一人誤觸就可造成系統嚴重失衡，必須啟動分區輪流停電才能穩住系統？
陳椒樺呼籲，問題重重的台電一再出包，應先檢討為何裝置容量在去年底已高達4,977.4萬瓩，昨晚夜間用電3487.2萬瓩就不堪負荷？照理說，今年發電機組綽綽有餘，燃料也沒有不足，但因台電在機組調度、電力負載評估、備載灌水等方面的電力管理出了很大的問題，才造成全民在家防疫之餘，還要忍受無預警停電和分區輪流停電的不便與痛苦，台電與經濟部難辭其咎，必須深刻檢討並提出改善。