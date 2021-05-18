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5天兩度停電　時力批台電一直出包

▲時代力量立委陳椒樺痛批，五天內兩度停電，電力管理連環失控，台電高層管理出包要到何時。(圖／陳椒樺辦公室提供)
▲時代力量立委陳椒樺痛批，五天內兩度停電，電力管理連環失控，台電高層管理出包要到何時。(圖／陳椒樺辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-18 12:52:28｜2021-05-18 12:53:41

日前全台才因為興達電廠機組跳脫導致停電，沒想到昨日晚間台電又出包，全台各地C、D組用戶再度輪流停電，引發不少民眾抱怨。時代力量立委陳椒樺痛批，5天內兩度停電，電力管理連環失控，台電高層管理出包要到何時。

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陳椒樺表示，昨晚8點多大家又收到國家緊急警報簡訊告知電力中斷通知，這次說是因為負載突然升高，供電能力不足，要執行緊急分區輪流停電。後來台電召開線上記者會，直播說明這次停電的原因，蔡英文總統和蘇貞昌院長則在深夜向國人再度道歉。陳椒樺認為，台電在電力管理和調度上出了很大的問題，昨天講的各種理由都很牽強，說到底就是台電高層的管理不善，連環失控造成5天內兩度停電這麼大的失誤！

陳椒樺指出，檢視台電的說法，可發現再度分區輪流停電事故是台電一連串的電力管理連環失控 所致，先是低估了暖化下氣溫年年高升的威力。其次是這二年水情嚴峻，水力發電大減，但台電卻仍將水力發電列入備轉，一旦出現機組故障，今年極為有限的水力根本無法救援，上週513大停電聲稱備轉有10%，但實際上可快速起停的備轉電力只有2%，根本無法補上興達電廠因變電所故障無法送入電網所減少的電力。

陳椒樺進一步指出，台電有各種理由為停電解釋，但也凸顯出台電公司在電力管理和調度上的種種問題，加上備載容量率灌水造假，更扯的是513全台大停電是一名員工誤操作導致的說法，更顯示出台電與經濟部說謊造假的惡習。原來台灣的電網如此脆弱，沒有防呆裝置，只要一人誤觸就可造成系統嚴重失衡，必須啟動分區輪流停電才能穩住系統？

陳椒樺呼籲，問題重重的台電一再出包，應先檢討為何裝置容量在去年底已高達4,977.4萬瓩，昨晚夜間用電3487.2萬瓩就不堪負荷？照理說，今年發電機組綽綽有餘，燃料也沒有不足，但因台電在機組調度、電力負載評估、備載灌水等方面的電力管理出了很大的問題，才造成全民在家防疫之餘，還要忍受無預警停電和分區輪流停電的不便與痛苦，台電與經濟部難辭其咎，必須深刻檢討並提出改善。

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