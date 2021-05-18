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在家防疫不無聊！國內3大OTT平台推「輸序號」免費看劇

▲台灣疫情持續升溫，近一週內已暴增452例本土個案，台北、新北市也進入三級警戒狀態，不少民眾也待在家配合防疫規範。（示意圖／翻攝Pexels）
▲國內三大OTT平台推出免費看劇服務，希望讓民眾待在家防疫也不無聊。（示意圖／翻攝Pexels）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-18 12:19:01

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情升溫，雙北市宣布提升至第三級警戒，國中小學也全面停課到5月28日，多家公司開始實施居家上班，各縣市首長宣導民眾非必要勿外出，儘量待在家裡，而國內三大OTT平台也為了讓民眾落實防疫，乖乖待家不無聊，推出免費體驗，讓民眾可以追劇看影片。

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friDay影音推出輸入指定序號「lovehealth」可享前30天friDay影音影劇免費看，活動兌換時間僅限今（18日），兌換時需綁定信用卡，需自動取消才不會開始扣款。

▲friDay影音推出輸入序號可享30天免費看劇體驗。（圖／friDay官網）
▲friDay影音推出輸入序號可享30天免費看劇體驗。（圖／friDay官網）
myVideo推出30天「豪華月租」免費專屬序號「myVideoWithU」，會員只需至官網或APP的「序號兌換」區輸入，就可享有30天免費觀看「豪華月租」所有影片，活動時間到5月31日止。

▲myVideo推出30天「豪華月租」免費看。（圖／myVideo官網）
▲myVideo推出30天「豪華月租」免費看。（圖／myVideo官網）
KKTV則是推出14天免費追劇序號「KKTVSTAYHOME」兌換，活動時間到5月28日止。相較前兩個OTT平台，免費期間少了約半個月，不過民眾可以到三大OTT平台同時下載，享用所有免費服務，在家防疫也不至於太無聊。

▲KKTV推出14天免費追劇服務。（圖／KKTV官網）
▲KKTV推出14天免費追劇服務。（圖／KKTV官網）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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2021-05-17-2021-05-19
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