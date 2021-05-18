在家防疫不無聊！國內3大OTT平台推「輸序號」免費看劇
2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情升溫，雙北市宣布提升至第三級警戒，國中小學也全面停課到5月28日，多家公司開始實施居家上班，各縣市首長宣導民眾非必要勿外出，儘量待在家裡，而國內三大OTT平台也為了讓民眾落實防疫，乖乖待家不無聊，推出免費體驗，讓民眾可以追劇看影片。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-18 12:19:01
friDay影音推出輸入指定序號「lovehealth」可享前30天friDay影音影劇免費看，活動兌換時間僅限今（18日），兌換時需綁定信用卡，需自動取消才不會開始扣款。
myVideo推出30天「豪華月租」免費專屬序號「myVideoWithU」，會員只需至官網或APP的「序號兌換」區輸入，就可享有30天免費觀看「豪華月租」所有影片，活動時間到5月31日止。
KKTV則是推出14天免費追劇序號「KKTVSTAYHOME」兌換，活動時間到5月28日止。相較前兩個OTT平台，免費期間少了約半個月，不過民眾可以到三大OTT平台同時下載，享用所有免費服務，在家防疫也不至於太無聊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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