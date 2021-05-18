周玉蔻爆料疫苗將抵台？蕭美琴：莫德納疫苗年中開始供貨

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蕭美琴指出，邦交國疫情不斷攀升，並面臨中國疫苗外交攻勢壓力。全球疫苗供應吃緊，美國等主要供應國開始研議調整疫苗供給策略，除優先照顧自身需求外，宣示將協助疫情嚴重的國家，尤其中低收入國。因此，美處亦開始配合外交部指示，積極向美方說明邦交國處境，盼美方基於人道考量，及早釋出國內所庫存之疫苗。這項訴求，加上印度等國人道危機，在美國國內疫情受到控制後，逐漸被更多美方友人認同。拜登總統在四月宣布將釋出庫存的AZ疫苗予國際。

自己歷經大半年的疫情，每天在周邊處處是確診者的環境中生活與工作，她完全理解跟體會國人面對本土疫情升溫，當下焦慮並迫切想取得疫苗的心境。她跟美處的同仁也正努力透過各種管道爭取疫苗儘速到位，讓國人渡過難關。這幾個月種種的進洽爭取的經歷，待一切塵埃落定，期許為台灣生存所做得努力，可經得起歷史與良心的檢驗。