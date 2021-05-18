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周玉蔻爆料疫苗將抵台？蕭美琴：莫德納疫苗年中開始供貨

▲駐美代表蕭美琴表示，全力進洽美方，協助台灣即早取得疫苗，美國藥廠將於年中開始供貨。(圖／翻攝自蕭美琴臉書)
▲駐美代表蕭美琴表示，全力進洽美方，協助台灣即早取得疫苗，美國藥廠將於年中開始供貨。(圖／翻攝自蕭美琴臉書)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-18 12:01:24｜2021-05-18 12:17:28

新冠肺炎疫情嚴峻，連續3天單日本土確診病例破百。民眾關心新一批疫苗何時能夠抵台，資深媒體人周玉蔻爆料，疫苗最快5月底抵台，駐美代表蕭美琴則表示，全力進洽美方，協助台灣即早取得疫苗，美國藥廠將於年中開始供貨。

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周玉蔻今(18)日早在臉書上表示，「疫苗兩批五月底、六月中旬，按時程抵台！」她還稱讚蕭美琴好棒棒!

蕭美琴透過臉書表示，在美國疫苗上市開打初期，外交部與美處即積極進洽美方，盼能協助台灣取得疫苗。當時美國疫情嚴重，每天數以萬件的確診案例，對照台灣疫情控制得宜，美方急於優先改善美國國內疫情，對我方迫切性的訴求並未立即給予正面回應。但即使如此，在指揮中心的主導，外交部和駐美代表處的協助努力下，也促成和廠商莫德納的簽約洽購，並公告年中開始供貨。

蕭美琴指出，邦交國疫情不斷攀升，並面臨中國疫苗外交攻勢壓力。全球疫苗供應吃緊，美國等主要供應國開始研議調整疫苗供給策略，除優先照顧自身需求外，宣示將協助疫情嚴重的國家，尤其中低收入國。因此，美處亦開始配合外交部指示，積極向美方說明邦交國處境，盼美方基於人道考量，及早釋出國內所庫存之疫苗。這項訴求，加上印度等國人道危機，在美國國內疫情受到控制後，逐漸被更多美方友人認同。拜登總統在四月宣布將釋出庫存的AZ疫苗予國際。

蕭美琴指出，在國內本土疫情開始出現，美國各界較能理解台灣的急迫性，駐外單位透過多管道接洽，除確保我方已洽購疫苗供貨之外，也刻積極爭取將台灣納入美方宣布之疫苗釋出對象。

蕭美琴表示，自己歷經大半年的疫情，每天在周邊處處是確診者的環境中生活與工作，她完全理解跟體會國人面對本土疫情升溫，當下焦慮並迫切想取得疫苗的心境。她跟美處的同仁也正努力透過各種管道爭取疫苗儘速到位，讓國人渡過難關。這幾個月種種的進洽爭取的經歷，待一切塵埃落定，期許為台灣生存所做得努力，可經得起歷史與良心的檢驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-18-2021-05-21

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2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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2021-05-17-2021-05-19
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