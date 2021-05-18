本土再添240例　亞東醫院老翁、萬華確診婦2人死亡

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另外，中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會號召全台會員，投入政府成立的社區篩檢站，貢獻專業、共同抗疫，目前已有320位醫師願意參與。陳穆寬理事長強調，在嚴峻疫情考驗下，感染源不明的本土案例出現，會逐漸影響整體基層醫療服務量能；政府成立社區篩檢站，篩檢可能個案，可減少疑似個案社區活動，並達到醫療分流、分工合作，降低病毒傳播風險；因此號召學會會員發揮耳鼻喉科專業，配合國家防疫指揮系統，全力支援社區篩檢站工作，協力控制疫情，目前已有320位醫師願意參與。
新北市醫師公會理事長周慶明指出，耳鼻喉科醫師平時就專門照顧呼吸道疾病患者，這方面的專業能力非常出色，若積極投入，必定能提高篩檢準確度。針對新北市基層診所醫師所做的相關問卷調查也顯示，新北市醫師皆有接受良好訓練，除投入社區篩檢站，亦願意配合防疫，協助COVID-19疫苗注射、集中檢疫所、居家隔離或居家檢疫者通訊診療及照護工作。
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