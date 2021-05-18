決戰在院外！屏東縣全面提升疫情監控篩檢量能

疫情嚴峻，17日單日爆出333個本土病例，屏東縣長潘孟安18日上午至衛生福利部屏東醫院關心戶外篩檢站、專責病房及分艙分流等防疫機制運作情形，確保防疫整備量能及醫療安全。潘孟安強調，縣府團隊佈署將緊急採購快篩試劑，規劃社區篩檢站提高篩檢量能效率，決戰在院外！潘孟安表示，如今疫情緊張之際，最重要的就是守住醫療第一線。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-18 12:02:31
衛生局針對縣內14家專責醫院，督導強化相關防疫應變作為，包含加強門禁管制及環境清消、擴大專責病房數量、啟動分艙分流機制、運用遠距醫療減少民眾出入醫院增加感染風險、醫療營運全面降載、設置戶外採檢區擴大篩檢等。
為因應未來可能更嚴峻的疫情，潘孟安指出，將緊急採購快篩試劑及增設社區篩檢站，視疫情發展需要配發至各篩檢站使用，比照流感快篩，檢測時間僅需15至20分鐘內，即可初步篩檢出陽性與否，適用社區群聚感染等大規模檢測需求，有助於分攤檢測量能，及時進行隔離分流作業，提升疫情監管能力及維持醫療運作。
潘孟安特別呼籲，疫情期間一切相關資訊以中央疫情指揮中心宣布為主，只要接獲疾病管制署通知，一定會迅速進行軌跡的環境消毒及公佈，請民眾不要過度揣測，造成恐慌，也不要任意在網路上傳播，以免觸法遭到裁罰。
依傳染病防治法第63條規定，任意散佈未經證實的疫情，可移送檢察機關偵辦，最高可裁罰新台幣三百萬元。