  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

決戰在院外！屏東縣全面提升疫情監控篩檢量能

決戰在院外！　屏縣全面提升疫情監控篩檢量能
▲屏東縣長潘孟安上午至衛生福利部屏東醫院關心戶外篩檢站、專責病房及分艙分流等防疫機制運作情形，確保防疫整備量能及醫療安全。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.18）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-18 12:02:31

疫情嚴峻，17日單日爆出333個本土病例，屏東縣長潘孟安18日上午至衛生福利部屏東醫院關心戶外篩檢站、專責病房及分艙分流等防疫機制運作情形，確保防疫整備量能及醫療安全。潘孟安強調，縣府團隊佈署將緊急採購快篩試劑，規劃社區篩檢站提高篩檢量能效率，決戰在院外！潘孟安表示，如今疫情緊張之際，最重要的就是守住醫療第一線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲緊急社區篩檢站視疫情發展需要配發至各篩檢站使用，比照快篩，檢測時間僅需15至20分鐘內可初步篩檢出陽性與否，適用社區群聚感染檢測需求。（圖／屏東縣政府提供,
▲緊急社區篩檢站視疫情發展需要配發至各篩檢站使用，比照快篩，檢測時間僅需15至20分鐘內可初步篩檢出陽性與否，適用社區群聚感染檢測需求。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.18）
衛生局針對縣內14家專責醫院，督導強化相關防疫應變作為，包含加強門禁管制及環境清消、擴大專責病房數量、啟動分艙分流機制、運用遠距醫療減少民眾出入醫院增加感染風險、醫療營運全面降載、設置戶外採檢區擴大篩檢等。

為因應未來可能更嚴峻的疫情，潘孟安指出，將緊急採購快篩試劑及增設社區篩檢站，視疫情發展需要配發至各篩檢站使用，比照流感快篩，檢測時間僅需15至20分鐘內，即可初步篩檢出陽性與否，適用社區群聚感染等大規模檢測需求，有助於分攤檢測量能，及時進行隔離分流作業，提升疫情監管能力及維持醫療運作。

▲決戰在院外！縣府團隊也超前佈署將緊急採購快篩試劑，規劃社區篩檢站提高篩檢量能及效率，提供縣民最好的醫療服務，讓縣民安心。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏縣府團隊超前佈署將緊急採購快篩試劑，規劃社區篩檢站提高篩檢量能及效率，提供縣民最好的醫療服務，讓縣民安心。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.18）
潘孟安特別呼籲，疫情期間一切相關資訊以中央疫情指揮中心宣布為主，只要接獲疾病管制署通知，一定會迅速進行軌跡的環境消毒及公佈，請民眾不要過度揣測，造成恐慌，也不要任意在網路上傳播，以免觸法遭到裁罰。

依傳染病防治法第63條規定，任意散佈未經證實的疫情，可移送檢察機關偵辦，最高可裁罰新台幣三百萬元。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
80%20%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
86.54%13.46%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.04%3.96%
2021-05-17-2021-05-19
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀