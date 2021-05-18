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用愛發電！王柏傑、謝欣穎公開「交疊親密照」抗疫

▲▼謝欣穎（右）、王柏傑認愛。（圖／謝欣穎IG）
▲謝欣穎（右）認愛小4歲王柏傑。（圖／謝欣穎IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-18 12:03:16｜2021-05-18 12:03:39

戲劇圈男女神王柏傑、謝欣穎上月初公開認愛，高顏值姊弟戀成為佳話，小倆口也越愛越大方，近日本土疫情升溫，秉著公眾人物的社會責任，王柏傑昨（17日）PO出一張和女友的居家親密照，呼籲大家不要出門，超級閃光彈讓人羨慕又嫉妒。

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▲王柏傑襯衫釦子被規定只能「扣兩顆」。（圖
▲▼王柏傑（上圖）、謝欣穎戀愛進行式。（圖／百聿數碼、牽猴子提供）
▲謝欣穎的專屬沙發被鍾瑶坐走，讓她有點不爽。（圖／牽猴子）
曝光的照片中，王柏傑和謝欣穎以一黑一白家居服入鏡，身體緊緊貼著彼此，並對鏡頭綻放幸福笑容，兩人中間還夾了一隻飼養的愛犬，一家三口的合影相當有溫度。王柏傑在照片上字：「不要出門喲！」呼籲粉絲乖乖在家防疫。

▲王柏傑分享和謝欣穎閃照。（圖／王柏傑IG）
▲王柏傑分享和謝欣穎閃照。（圖／王柏傑IG）
謝欣穎日前出席活動受訪，被問到是否享受公開的戀情，她說：「我在感情上面一直都沒有避諱跟大家分享，只是因為他（王柏傑）剛好也是公眾人物，才會被大家放大，其實這是很正常的事情。」至於有無結婚打算？她表示順其自然，「 我不知道耶，我現在只想把每一天過好，不會去想之後。」（編輯：楊穎軒）

▲新北市今日公布1724例到2009例的公共場域足跡熱點。（圖／新北市政府提供）
▲新北市17日公布1724例到2009例的公共場域足跡熱點。（圖／新北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-18-2021-05-21

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2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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2021-05-17-2021-05-19
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