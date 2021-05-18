用愛發電！王柏傑、謝欣穎公開「交疊親密照」抗疫

戲劇圈男女神王柏傑、謝欣穎上月初公開認愛，高顏值姊弟戀成為佳話，小倆口也越愛越大方，近日本土疫情升溫，秉著公眾人物的社會責任，王柏傑昨（17日）PO出一張和女友的居家親密照，呼籲大家不要出門，超級閃光彈讓人羨慕又嫉妒。
娛樂中心／綜合報導
2021-05-18 12:03:16｜2021-05-18 12:03:39
曝光的照片中，王柏傑和謝欣穎以一黑一白家居服入鏡，身體緊緊貼著彼此，並對鏡頭綻放幸福笑容，兩人中間還夾了一隻飼養的愛犬，一家三口的合影相當有溫度。王柏傑在照片上字：「不要出門喲！」呼籲粉絲乖乖在家防疫。 謝欣穎日前出席活動受訪，被問到是否享受公開的戀情，她說：「我在感情上面一直都沒有避諱跟大家分享，只是因為他（王柏傑）剛好也是公眾人物，才會被大家放大，其實這是很正常的事情。」至於有無結婚打算？她表示順其自然，「 我不知道耶，我現在只想把每一天過好，不會去想之後。」（編輯：楊穎軒）
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