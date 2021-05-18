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台灣疫情連環爆！路透：美國介入協調　協助加快疫苗交貨

▲台灣深陷本土疫情風暴，疫苗的採購迫在眉睫。有外媒引述消息來源，聲稱美國政府已介入協調，幫助台灣盡可能早點取得供貨。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣深陷本土疫情風暴，疫苗的採購迫在眉睫。有外媒引述消息來源，聲稱美國政府已介入協調，幫助台灣盡可能早點取得供貨。（示意圖／取自unsplash）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-18 12:04:44

台灣近日的新冠本土確診數激增，疫苗接種率也明顯上升，但由於數量不足等因素，因而宣布暫停AZ疫苗的自費施打，接下來該如何取得更多疫苗便顯得重要。有外媒引述消息來源，聲稱美國政府已幫助台灣與疫苗製造商協調，希望能加快疫苗的交貨速度。

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根據《路透社》報導，台灣的疫苗接種率尚不到1%，但近日卻接連爆出多起本土確診，令台灣對疫苗的需求更加迫切，現已動用駐各國外交官探詢，包含台灣駐美國代表蕭美琴就透露，已積極向美方爭取將釋出的2000萬劑、經美國國內授權使用的疫苗。

有消息人士向《路透社》指出，美國政府已經對台灣伸出援手，正與疫苗製造商進行協調，以加快交貨速度。雖然與大多數國家一樣，美國與台灣並沒有正式的外交關係，卻是台灣最重要的國際支持者。

另有消息人士聲稱，台灣駐德國外交官也正與疫苗生產商BioNTech，就疫苗供應進行談判，但BioNTech拒絕評論談判內容及細節。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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不會，不會太慢
86.54%13.46%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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96.04%3.96%
2021-05-17-2021-05-19
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