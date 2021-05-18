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基隆今新增2例本土！出沒南興市場、火鍋店打工

▲林右昌。（圖/基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今（18）日稍早指出，今天下午疫情指揮中心，會公布基隆增加2例新冠肺炎確診個案。（圖/基隆市政府提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-18 12:05:52

本土疫情延燒，基隆市長林右昌今（18）日稍早指出，今天下午疫情指揮中心，會公布基隆增加2例新冠肺炎確診個案，案2087是1名50多歲女性，和萬華群聚案的確診者有明確接觸。案2022是經國學院的學生，在麥金路的「鍋仙涮涮鍋」打工。

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林右昌指出，該婦人（案2087）從5月2日到16日的上午7點到8點，都有前往七堵的南興市場買菜，只有13日沒有去婦人都是以騎自行車作為交通工具，行經的路線包含，南興路、開元路、光明路與自治街。目前南興市場從今天中午開始，停止營業到5月30日。另外，案2087在5月12日中午12點到13點，在愛二路的橘之堡餐廳用餐。

林右昌說，案2022是先前案1554的姐姐，原本採檢陰性，昨天因為不舒服再次採檢後，發現「陰轉陽」，該案從5月4、5、6、11、12日的晚間，都曾到麥金路的「鍋仙涮涮鍋」打工，在9日中午曾到仁愛市場用餐，13日曾前往合田火鍋基隆店與同學聚餐。

林右昌希望，有到訪以上地點的民眾多注意身體情況，並落實自主健康管理。

▲（圖/基隆市府提供）
▲確診個案足跡。（圖/基隆市府提供）
 

針對外界期待「封城、封區」的做法，林右昌認為，民眾生活需要很多機制配合，大家要採買、飲食，還有很多民生需求，整個城市的民生基本運作必須要維持，全部都封的時候，大家的基本生活沒辦法維持。

右昌強調，當前還是要加強相關防疫工作，防疫工作需要大家來配合，如果大家自私、只想著自己的方便，那壓力就會比較大一點，再次呼籲民眾一起做好防疫工作。

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2021-05-17-2021-05-19
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