5天2度停電 國民黨：蔡政府別找藉口、務實面對缺電問題
台灣在5天內2度停電，今日下午恐又要再停電。國民黨發言人盧宸緯今（18）日表示，蔡政府為掩蓋缺電真相，頻甩鍋給台電員工及歲修中的民營電廠，令人痛心。當前人民面對嚴峻的疫情和缺水問題，已處於緊繃狀態，如今卻還得遭受不定時停電的打擊，國民黨奉勸蔡政府，應務實面對當前「缺電」問題，才是上策。
記者余祥／台北報導
2021-05-18 12:56:37｜2021-05-18 12:56:46
盧宸緯指出，台灣在5月13日和5月17日，短短5天內2度停電，而今日在上午11時，臺電官網顯示全臺用電量已達3646.5萬瓩，使用率已達90%，距離最高用電量的3,750萬瓩尖峰、使用率93 %已經不遠，尤其目前最大供電能僅有力4,027.5萬瓩，已亮起「供電吃緊」的黃燈，3度停電恐在倒數中。
盧宸緯說，面對5天內2度停電，蔡總統第一時間卻是上臉書發文，以「連我也很難接受」甩鍋責任；台電則在5/13第一次停電時以員工測試失誤當藉口，直到5/17才承認供電不足，但卻把尚未歲修完成的民營電廠機組(台塑位於雲林麥寮的三號機)列為停電原因，台塑因而怒斥台電說謊栽贓。面對攸關民生的缺電問題，蔡政府不是以立即檢討自身問題、趕快拿出對策為第一要務，而是急著甩鍋給台電員工及歲修中的民營電廠?
盧宸緯表示，在5月13日第一次大停電時，台電網頁顯示備援機組有368萬瓩，備轉容量率有10%以上，但卻仍然花費5個半小時復電，令人質疑，蔡政府的10%備轉容量根本是灌水，實際備轉機組根本不足。
盧宸緯說，對蔡政府來說，疫情、缺水、缺電等問題可能只是人民必須要認命承受的風險，但對人民來說，卻是時刻無助、喪失安全生活的嚴重打擊。奉勸蔡政府，務實面對缺電，才是上策。