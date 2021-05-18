楊鎮浯喊話中央　開放地方向中國「購買疫苗」

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楊鎮浯指出，疫苗部分，CDC已在5月15日宣布停止自費施打，將現有疫苗全數保留給一線醫護人員，對中央的這項政策表示認同。





楊鎮浯說，「離島醫療量能遠低於本島」，希望中央保障離島疫苗施打能量，但是目前金門僅獲得600劑，後續僅獲再配給200劑，這些數量遠遠無法滿足縣民需求，更易形成離島防疫漏洞。





因此，楊鎮浯呼籲中央，全力支持離島疫苗供給，如因採購困難，希望CDC同意金門縣，可以從中國取得國際認可之合法疫苗，畢竟任何政治因素都比不上鄉親生命重要。



