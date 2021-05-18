確診數突激增！日本作家卻看好台灣　「2防疫關鍵」曝光

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木下諄一指出，雖然台灣近期確診數暴增讓他十分擔憂，但他仍點出「2點」認為與日本有很大的不同。第一，木下諄一認為台灣政府防疫措施制定速度非常快，能立馬追蹤查明有接觸確診者的人，同時針對確診者足跡進行消毒，此外各大活動取消速度也相當迅速。
第二，民眾防疫意識相當高，木下諄一指出本土案例出現後，政府頒發的防疫措施民眾都很願意遵守，為了不要打破防疫網，大家一同合作，「民眾與政府完全成為一體」。
最後木下諄一也呼籲台灣民眾「不要恐慌！」他指出，台灣防疫能力很強，一年以上的時間都做得相當好，甚至出現好幾天連續單日新增零確診的紀錄，更強調「以後的2個星期在家！」希望大家能注意自身健康及安全，希望全民能一起加油。
影片一發出後，就引來不少網友留言，「謝謝超級爺爺對大家的打氣！現在全世界都在看我們。大家戴好口罩。少出門。台灣加油！」、「大家一起加油，防疫靠自己及眾人一起努力！」、「謝謝超級爺爺的鼓勵，心裡頓覺溫暖，大家一起怒力，嚴守防疫道德，希望疫情早日過去。」、「減少人與人的連結。管理好自己，是每個人的基本」。（編輯：陳雅雲）
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