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確診數突激增！日本作家卻看好台灣　「2防疫關鍵」曝光

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會。圖為指揮中心指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）
▲近期台灣疫情升溫，引發民眾擔憂。對此，定居台灣多年的日本作家木下諄一也坦言十分擔心，不過他仍點出「2點防疫關鍵」大勝日本。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 13:30:33｜2021-05-18 13:34:43

近期台灣本土確診數不斷激增，短短7天內累計新增784例本土個案，疫情嚴峻也引發民眾擔憂。對此，定居台灣多年的日本作家木下諄一也坦言十分擔心，不過他仍點出「2點防疫關鍵」大勝日本，希望大家能一同加油挺過此次疫情。

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日本作家木下諄一16日於YouTube頻道「超級爺爺 SuperG」上發布影片，表示台灣疫情爆發的情形也有日本媒體報導，當時消息曝光後，他的親朋好友都有傳訊詢問台灣的狀況，「他們以為台灣的防疫一直很成功，所以這一次的新聞令他們訝異」。

木下諄一指出，雖然台灣近期確診數暴增讓他十分擔憂，但他仍點出「2點」認為與日本有很大的不同。第一，木下諄一認為台灣政府防疫措施制定速度非常快，能立馬追蹤查明有接觸確診者的人，同時針對確診者足跡進行消毒，此外各大活動取消速度也相當迅速。

▲木下諄一認為台灣政府防疫措施制定速度非常快。（圖／翻攝超級爺爺
▲木下諄一認為台灣政府防疫措施制定速度非常快。（圖／翻攝超級爺爺 SuperG YouTube）
第二，民眾防疫意識相當高，木下諄一指出本土案例出現後，政府頒發的防疫措施民眾都很願意遵守，為了不要打破防疫網，大家一同合作，「民眾與政府完全成為一體」。

▲木下諄一指出台灣民眾防疫意識高。（圖／翻攝超級爺爺
▲木下諄一指出台灣民眾防疫意識高。（圖／翻攝超級爺爺 SuperG YouTube）
最後木下諄一也呼籲台灣民眾「不要恐慌！」他指出，台灣防疫能力很強，一年以上的時間都做得相當好，甚至出現好幾天連續單日新增零確診的紀錄，更強調「以後的2個星期在家！」希望大家能注意自身健康及安全，希望全民能一起加油。

影片一發出後，就引來不少網友留言，「謝謝超級爺爺對大家的打氣！現在全世界都在看我們。大家戴好口罩。少出門。台灣加油！」、「大家一起加油，防疫靠自己及眾人一起努力！」、「謝謝超級爺爺的鼓勵，心裡頓覺溫暖，大家一起怒力，嚴守防疫道德，希望疫情早日過去。」、「減少人與人的連結。管理好自己，是每個人的基本」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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