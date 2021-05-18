國產疫苗有望？蘇貞昌：研發順利

行政院院長蘇貞昌今（18）日上午與總統蔡英文前往中央流行疫情指揮中心（CDC）視察。蘇貞昌下午在臉書發文表示，台灣離中國最近，卻能守住疫情一整年，終於守到「國產疫苗研發的最後階段」，籲國人不要驚慌、遵守CDC的規定，做好個人防疫就能早日恢復正常生活。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-18 13:38:56
蘇貞昌今日視察CDC後在臉書發文表示，全球疫情爆發以來，台灣離中國最近，卻成功守了一整年，守住經濟成長、守住國人的健康，讓全世界認為是奇蹟。守到今天，終於也守到了國產疫苗研發最後的階段。
蘇貞昌說他今天早上與蔡英文到CDC聽取兩家國產疫苗研發進度的簡報。雖然台灣現在跟東南亞幾個國家一樣面臨到變種病毒的快速侵襲，但台灣的物資與人員準備俱全，政府向國外採購的疫苗按照時程進行、國產疫苗的研發也很順利，請國人不要驚慌、互相鼓勵、遵守指揮中心的規定做好個人防疫，就能早日恢復正常生活。
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