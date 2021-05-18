全台2醫院爆群聚　亞東醫院再添2醫護確診

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增240例本土確診個案，指揮中心今天也證實，目前全台共有2醫院出現群聚感染，分別為亞東醫院以及高雄仁惠醫院。
記者劉雅文/綜合報導
2021-05-18 15:14:26｜2021-05-18 15:46:08
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，前一日有報告亞東醫院有院內群聚，昨天有9名，包含8名病患1名陪病看護，昨天列為匡列者的醫護人員進行二次採檢，兩名護理師檢驗出來是陽性，目前增加兩位到11位。但是因為這兩位已經被匡列隔離接觸者，所以沒有增加其他接觸者，其餘人員持續隔離到期滿，也會進行相關採檢。
另外，針對高雄仁惠醫院，羅一鈞表示，陸續採檢時發現，除了指標個案是醫院行政人員，另外一位工作人員也有確診，同樣算是一起院內群聚的一個事件。
此外，亞東醫院這曲院內群聚出現死亡個案，發言人莊人祥解釋，這名個案有慢性高血壓、心臟病、糖尿病、中風以及不明原因肺纖維化，本身有比較多慢性病。
另外，外傳有確診者的看護沒有受到匡列，莊人祥也表示，亞東醫院的確診者看護有被匡列，目前採檢結果是陰性。
羅一鈞也證實，聯合醫院忠孝院區有一例確診個案1399，是住院後才在院中被確診，但目前並未造成院內群聚，相關接觸人員也匡列採檢中。
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