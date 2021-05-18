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香港施打中國製疫苗累計34死　24人接種科興疫苗

▲中國積極推展COVID-19疫苗外交，近日傳出台灣友邦宏都拉斯可能在中國設立商務辦事處以取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，美國國務院對此表示，美國譴責利用疫苗追求政治目的，但未直接點名批評中國。資料照。（圖／翻攝自中國科興官網）
▲香港至17日已施打逾198萬劑新冠疫苗，約118萬人已接種第1劑疫苗；不過全港累計有34人接種後死亡，引發外界關注中國疫苗安全性。資料照。（圖／翻攝自中國科興官網）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-18 13:41:34｜2021-05-18 13:44:57

香港為防治新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，早前開始推動接種新冠疫苗，主要為中國國藥集團的科興疫苗，與中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的復必泰。香港昨（17）日晚間一名50歲男子接種2劑科興疫苗後死亡，全港累計34名接種者死亡，引起外界擔憂中國疫苗的安全性。

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港媒報導，香港至17日累計34名接種者死亡，當中24人接種科興疫苗。昨日死亡的50男子5月3日在社區疫苗接種中心，接種第2劑科興疫苗。港府表示，男子接種後觀察期間沒有出現不適，一直到16日被送急診，轉院後死亡，初步診斷死因為腦幹出血與疫苗接種無關。

香港政府表示，至5月9日衛生署共接獲約2660件（疫苗接種後）異常事件報告，當中包括19件涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。香港政府17日公布，16日新增4名接種疫苗後不適的案例，個案分別出現胸口出疹、胸口不適及暈眩等副作用。

據統計，香港至5月17日疫苗開打已達81日，港府府已為市民接種共約198萬4300劑疫苗，當中約118萬400名市民已接種第1劑疫苗，約80萬3800名市民則已接種第2劑疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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