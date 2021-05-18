香港施打中國製疫苗累計34死　24人接種科興疫苗

香港為防治新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，早前開始推動接種新冠疫苗，主要為中國國藥集團的科興疫苗，與中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的復必泰。香港昨（17）日晚間一名50歲男子接種2劑科興疫苗後死亡，全港累計34名接種者死亡，引起外界擔憂中國疫苗的安全性。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-18 13:41:34｜2021-05-18 13:44:57
港媒報導，香港至17日累計34名接種者死亡，當中24人接種科興疫苗。昨日死亡的50男子5月3日在社區疫苗接種中心，接種第2劑科興疫苗。港府表示，男子接種後觀察期間沒有出現不適，一直到16日被送急診，轉院後死亡，初步診斷死因為腦幹出血與疫苗接種無關。
香港政府表示，至5月9日衛生署共接獲約2660件（疫苗接種後）異常事件報告，當中包括19件涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。香港政府17日公布，16日新增4名接種疫苗後不適的案例，個案分別出現胸口出疹、胸口不適及暈眩等副作用。
據統計，香港至5月17日疫苗開打已達81日，港府府已為市民接種共約198萬4300劑疫苗，當中約118萬400名市民已接種第1劑疫苗，約80萬3800名市民則已接種第2劑疫苗。
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