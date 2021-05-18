仁惠醫院火速清零　陳其邁24H內快速處置控制疫情

高雄市鳳山區仁惠醫院驚傳行政人員確診個案，市長陳其邁立即下令啟動「仁惠醫院清零專案」旋即於今（18）日上午前往仁惠醫院了解清消狀況，陳其邁表示，，39位病人轉診到12家有負壓隔離病房的高雄醫院，醫護也進行居家隔離，目前總共匡列303人送採檢，如果有詳細的電子足跡，其他的可能接觸者還會再匡列。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-18 13:49:09
仁惠醫院驚傳行政人員確診個案後，陳其邁立即下令啟動「仁惠醫院清零專案」進行擴大疫調、採檢、清空、消毒等緊急防疫工作，並要求在24小時內完成。而高雄市政府也已在24小時內完成仁惠醫院的全面消毒清零專案。環保局也在醫院周遭完成消毒，附近周遭5個里也全面進行環境大消毒，力求在最短時間內控制疫情。 陳其邁表示，清零計畫接觸者採三圈，第一圈採檢包括醫院工作人員55人、住院病患39人，總計採檢居隔94人，經昨採檢結果，有一名位護理師是結果為陽性，目前正進行疫調，並匡列相關的隔離對象，包括她的先生及兒女，現已通知居家隔離。 第二圈是行政人員之外人員，包括進出包商、廠商等，共計匡列居家隔離27人；第三圈則至7日起，門診就醫民眾計127位及55位的陪病家屬等，合計182位已匡列通知採檢，陳其邁也呼籲接觸者的接觸者進行自主管理，直接的接觸者就進行居家隔離的原則，檢驗結果出爐前不可外出。
衛生局表示，昨天接獲一例陽性個案為60多歲本國籍男性，為醫院行政人員，工作地於醫院，該案於本月8日曾至萬華區活動，當日搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，自行騎摩托車返家。
衛生局也強調，該名陽性個案9日在家未外出，10日出現喉嚨痛症狀，13日至診所就醫返家後，14日再到醫院上班，15至16日在家未外出，17日因仍有喉嚨痛症狀至醫院就醫，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性（CT：21），現隔離住院當中。案號則由中央疫情指揮中心統一公佈。