疫情爆發通勤族怎自保？美女醫揭「6+3」步驟：真要團結

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知名柚子小兒科診所的歐淑娟醫師在臉書粉專《兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師》上PO出一篇「上班上課，通勤族怎麼自保？」的文章指出，「針對雙北升三級警戒，這邊簡單建議『通勤搭車時該怎麼做』」，首先出門前有6點建議做到，分別為「出門前先量體溫，萬一發燒（成人37.5、兒童38.0），請假在家休息」、「在家用完早餐，提早半小時出門（避開人潮）」、「除了備用口罩、手機、錢包、鑰匙，請再帶一小瓶酒精乾洗手」、「出家門前先把口罩戴好，電梯內、路途中全程戴口罩、不飲食」、「在公車、捷運、雙鐵上，手碰過把手、拉環、下車鈴、開門鍵、門把、安全帶扣環後，用隨身攜帶的乾洗手清潔手部」、「到達公司/學校時，再次清潔手部，手機表面也用酒精清潔一次」。
歐醫師更接著說，回到家之後也有3點要注意，首先是「在玄關脫鞋、消毒鑰匙，沒有當天洗的外套噴酒精消毒」，再來則是「脱口罩（妥善丟棄）、消毒手機（酒精）、立刻洗手（洗手乳、內外夾弓大立腕），換掉外出衣物，或是直接洗澡+洗頭」，最後要「每日換口罩」，歐醫師直言「以上包含打過兩劑疫苗的朋友都建議這麼做，因為疫苗的防護力再高，都不是100%喔！假日盡可能待在家，我們一起努力，祝福大家都平安健康、團結度過疫情最艱困的時刻」。
網友們看完後紛紛留言表示「已幫孩子請假一週，在家避免群聚，大家加油」、「謝謝醫生分享」、「我已經在家關緊閉兩天了！沒必要不出門 去個7-11購物噴酒精消毒雙手、換衣服，衣服換完馬上肥皂洗手！」、「疫情越是嚴峻，內心更不能隨訊息而起舞，每日的疫情中心直播要看，但是讓自己知道狀況就好，而不是跟訊息而忐忑不安，記得該做的保護一定要做，不必要出門的話就別出門，就算一定非得要出門的話，戴好口罩、酒精不離手，我們一定可以渡過這段時間」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。