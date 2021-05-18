戰疫開打！吳慷仁宣導「你我的挑戰」：讓醫護輕鬆一點
台灣疫情持續升溫，今（18日）新增240例本土確診、2例重症死亡，演員吳慷仁稍早在臉書發文，談到第一線醫護人員正承擔前所未有的挑戰，呼籲我們只要做到「保護好自己」，就能讓前線的抗疫英雄輕鬆一點。
娛樂中心／綜合報導
2021-05-18 14:47:00｜2021-05-18 14:48:57
吳慷仁表示，聽到朋友轉述許多醫護人員為了抗疫，選擇不回家，避免家人、孩子承受染疫的風險，且現在不只COVID-19，他們還有其他病患需要照顧，「此刻一般的我們在焦慮什麼？害怕什麼？讓我們幫助他們輕鬆一點好嗎？」
相較於醫護人員的挑戰，吳慷仁說：「我們的挑戰只需要保護好自己就能少一份風險，減輕醫療資源的負擔。」文末，他集氣喊話：「台灣加油～加油醫護人員！一起度過這次沒有煙硝的戰爭！」貼文發布短短3小時，按讚數突破2.5萬。（編輯：楊穎軒）
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