停課首日就崩潰！嚴立婷曝兒「家中上課實況」：很大考驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘文忠表示，全國各級學校及公私立幼兒園均停止到校上課，且補習班、課後照顧托兒所等機構也全數停課，請學生待在家中學習。原則上遠端學習視同正式課程，將不會再利用暑假補課。
學生們或許覺得不用去學校是好事，但卻苦了家長！嚴立婷就在臉書發文表示，「停課才第一天！媽媽已經差不多要爆血管了⋯⋯」嚴立婷直言，小孩在家上課真的是「很大的考驗」，並描述自己孩子「一下說口渴，一下想喝水；一下蹲在椅子上，一下站著不坐下；準備換聽英文預錄課就跑去拿餅乾喝鮮奶」。
讓嚴立婷崩潰高呼，「哪來那麼多毛！屁股到底有多少隻蟲！以為是看電影是不是！乾脆弄包爆米花算了！」而好不容易讓哥哥開始上課，想好好在旁邊盯著他上課時，妹妹又跑進來要嚴立婷唸故事書，讓嚴立婷好無奈，「媽媽容易嗎？Covid19放過我們吧！」
心有戚戚焉的網友紛紛留言回覆說，「防疫期間沒說不能打小孩唷」、「若是能用媽媽的怒氣發電，應該100年都不缺電」、「深呼吸～吸氣～吐氣～然後告訴自己～我生的」、「大家的小孩都差不多，爸媽們辛苦了，想想還有10多天啊」。
對於校園染疫的疑慮，陳時中說明，目前學生確診人數在大專院校16人、高中4人、國中6人、國小7人、幼兒4人，總共37位學生身份案例。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。