全台37名學生確診！至28日遠距教學措施一次看

國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，指揮中心指揮官陳時中今（18）日說明，目前全台有37名學生確診，從幼稚園到大學都有個案，教育部長潘文忠宣布，從明19日至28日，全台各級學校停止到校上課，補習班、安親班等亦同，改以大專校院及高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-18 14:41:55
教育部表示，以要求縣市政府盤點各校資訊設備並備妥線上學習所需相關資訊設備，適時調配縣市內資源，並得以跨區、跨校方式協助學生借用所需之學習資源，並以弱勢家庭為優先。
而學校教職員工以到校為原則，但學校仍可評估網路頻寬及設備等資源情形，安排教師到校或居家線上教學之人數配置，可採同步、非同步或混成線上教學方式。
建議縣市及學校依據110年5月14日教育部發布之「線上課程教學與學習參考指引」，協助教師運用線上學習平臺、教學資源與工具，採同步、非同步或混成線上教學，讓學生學習不間斷。
陳時中說明，目前學生確診人數在大專院校16人、高中4人、國中6人、國小7人、幼兒4人，總共37學生身份案例。
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