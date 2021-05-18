停課也能吃飽！教育部啟動弱勢生供餐服務

教育部長潘文忠今（18）日突然出席指揮中心記者會並宣布，全台明日起停課至28日，改採遠距教學，不過學校的營養午餐對不少弱勢生來說，是維持生活、學習需要的重要依靠，教育部表示，居家遠端學習之弱勢學生，在相關規範下可透過學校印製餐券發放給學生，讓學生不會頓失依靠。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-18 14:52:47｜2021-05-18 14:54:14
在遠距教學下，針對弱勢生照顧教育部回應，線上學習期間，將加強弱勢學生關懷機制與用餐協助。居家遠端學習之弱勢學生，在相關規範下可透過學校印製餐券發放給學生，與鄰近自助餐或連鎖超商、市合作，讓學生就近領取餐食。
另外，學校應盤點校內資訊設備並備妥相關所需設備，提供缺乏資訊設備的師生借用，如平板、筆電、行動網卡等，並以弱勢家庭學生為優先。
而在特別需求照顧上，教育部也指出，家有12歲以下學童及身心障礙子女需照顧者，家長可請「防疫照顧假」，而高中以下含幼兒園學生的家長如果無法在家照顧或學生無法進行居家學習，學校仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。
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