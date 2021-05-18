疫情發燒 公衛專家黃偉哲關心全國學子 建議全面停課
鑒於疫情益發嚴峻，今日本土病例又增240例，為避免學生在密閉教室上課導致染疫，台南市長黃偉哲建議中央指示全國停課到5/28。剛剛教育部也宣布，明日起（5月19日）起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦同時配合停課，請所有學生停止前往補習班並在家學習。大專校院及高中職以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，以維護健康。
記者林怡孜/台南報導
2021-05-18 15:04:10
今早黃偉哲於市府舉行防疫記者會，他表示，目前台南市進入準三級防疫狀態，昨與台南各大醫院院長及指揮中心南部指揮官莊銀清教授進行視訊會議後，達成幾項結論，其一，醫院清零，其二，部立台南醫院作為COVID-19專責醫院，將負壓隔離病床漸漸釋出，讓醫院量能提升至最大以收治COVID-19確診病患。
台南市東區衛生所也於今日下午2時至4時率先示範設立快篩站，提供高風險群之COVID-19擴大篩檢，並交由南市3間專責檢驗單位進行PCR檢測，另外也將陸續於永康區、安南區、新營區設置，提供高風險族群(符合每天公告疫調足跡者，如近期有咳嗽、發燒、呼吸困難、腹瀉、嗅味覺異常等疑似COVID-19症狀)，就近至衛生所快篩站進行篩檢。第一批接受篩檢之對象為搭乘110年5月14日火車117車次第2車廂之乘客，請符合資格之南市市民，可以於上述時間前往各檢測站接受服務；後續篩檢對象將陸續公告，市民可上衛生局網站查看。
黃偉哲提醒市民朋友，平時做好個人衛生及防疫措施，早晚定時量體溫，減少部必要的移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所，或高感染傳播風險場域，如有疑問請撥打疫情通報專線1922，並主動積極配合各項防疫措施，共同守護社區防線，一同為台灣的防疫加油。