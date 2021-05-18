水深火熱！疫中又遭雨彈炸　印度醫院淹水、病患無助被淋

印度新冠疫情持續蔓延，該國衛生部週二指出，在過去24小時內，印度累計確診人數已超過2500萬例，單日新增死亡病例則是4329例。雪上加霜的是，印度部分地區近日又遭逢暴雨襲擊，甚至導致醫院淹水、疫苗接種及治療被迫暫停。

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綜合外媒報導，印度西部沿岸

17日迎來熱帶氣旋陶特(Tauktae)，威力號稱20年來最強，不只造成人員傷亡，也嚴重影響新冠肺炎救治，部分地區電力供應受損，收治患者的醫院也慘遭斷電。

印度社群媒體上流傳許多淹水影像，中央邦拉吉加爾縣(Rajgarh)還有醫院天花板被暴雨沖垮，地上都是積水，染疫患者只能無助躺在病床上淋雨。

由於暴雨釀災，印度的疫苗接種進度也被拖延。印度中央政府週日舉行跨地區會議，部署近80個災害應變小組，並調派陸海軍和海岸防衛隊，協同支援救災。