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水深火熱！疫中又遭雨彈炸　印度醫院淹水、病患無助被淋

▲ 印度部分地區近日迎來暴雨、釀成災情，連醫院都遭殃。圖為印度中央邦拉賈加爾區的一家醫院，病房天花板不斷落下雨。（圖／取自 Bapu Singh Tanwar推特）
▲ 印度部分地區近日迎來暴雨、釀成災情，連醫院都遭殃。圖為印度中央邦拉吉加爾縣的一家醫院，收治新冠病患的病房，天花板不斷落下雨。（圖／取自Bapu Singh Tanwar推特）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-18 15:20:19｜2021-05-18 15:21:37

印度新冠疫情持續蔓延，該國衛生部週二指出，在過去24小時內，印度累計確診人數已超過2500萬例，單日新增死亡病例則是4329例。雪上加霜的是，印度部分地區近日又遭逢暴雨襲擊，甚至導致醫院淹水、疫苗接種及治療被迫暫停。

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綜合外媒報導，印度西部沿岸17日迎來熱帶氣旋陶特(Tauktae)，威力號稱20年來最強，不只造成人員傷亡，也嚴重影響新冠肺炎救治，部分地區電力供應受損，收治患者的醫院也慘遭斷電。

印度社群媒體上流傳許多淹水影像，中央邦拉吉加爾縣(Rajgarh)還有醫院天花板被暴雨沖垮，地上都是積水，染疫患者只能無助躺在病床上淋雨。

由於暴雨釀災，印度的疫苗接種進度也被拖延。印度中央政府週日舉行跨地區會議，部署近80個災害應變小組，並調派陸海軍和海岸防衛隊，協同支援救災。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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