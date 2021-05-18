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對中國疫苗態度放軟？陳時中回馬槍：不是很有信心

疫情加溫　屏東縣衛生局統計預約疫苗接種人數明顯增加
▲國內疫情持續爆發，今（18）日依然有240例本土確診，讓各界關注疫苗施打問題。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-18 15:23:04｜2021-05-18 15:43:22

國內疫情持續爆發，今（18）日依然有240例本土確診，讓各界關注疫苗施打問題，金門縣長楊鎮浯對呼籲指揮中心，同意金門縣自中國取得國際認可合法疫苗，對此，陳時中回應，只要提出申請、做相關檢驗，合格疫苗會由中央統籌，本以為對中國疫苗態度放軟，不料最後陳時中說對中國疫苗，「不是很有信心」。

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由於目前疫苗數量仍有限，指揮中心在15日宣布暫停民眾自費接種，而金門縣只配得600劑，明顯不足，楊鎮浯今天公開向中央喊話，如果CDC的確取得疫苗及採購困難，無法提供離島金門足夠疫苗，希望中央能同意金門縣自對岸大陸取得國際認可的合法疫苗。

對此，陳時中今日於記者會上表示，主要是中國疫苗的廠商方面並沒有向指揮中心提出申請，「基本上現在來講可能就是提出申請，來做一個相關檢驗跟檢查，合格的疫苗中央會統籌。」

原本以為陳時中對於中國大陸疫苗的接受態度放緩，不料最後來了一記回馬槍，「大概很難啦！在有限的數字跟有限的資料下大家都不是那麼有信心。」

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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