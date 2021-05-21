王道銀行影響力貸款　助中低收入戶翻轉生活

社會上有許多經濟弱勢族群，不但收入偏低，也無法支應生活日常花費，這些最有資金需求的弱勢族群，卻反而不容易獲得銀行的資金借貸。





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為了解決這樣的問題，以線上為主要通路的王道銀行去年底推出「影響力專案」，號召消費者參與「影響力存款」，並以專款專用的方式提供公益合作機構聘僱的經濟弱勢員工或輔導個案優惠貸款，幫助他們解決生活上的困境。





今年，王道銀行更進一步擴大「影響力貸款」的適用對象，只要持有政府核發的低收入戶或中低收入戶證明且有固定收入者，即可申請王道銀行「影響力貸款」，貸款額度最高新台幣10萬元，還款期限最長三年，免申貸手續費，並享有一般信貸年利率減 2%的優惠貸款年利率，且線上即可完成申貸，唯減碼後的利率不得低於王道銀行一般信貸最低年利率。





而王道銀行的「影響力存款」則提供消費者一年期年利率0.83%的定儲，單筆最低起存金額為新台幣1000元，最高上限為新台幣2億元，且不限存款筆數。和一般定存一樣，消費者可以獲得存款利息和保障，但不同的是，王道銀行承諾將此資金只用來借貸給經濟弱勢族群，幫助他們渡過生活緊急狀況重建生活，讓存款的意義和用途大不相同。





在國外也有類似這樣的扶貧貸款，其中最知名的便是尤努斯所推出的微型信貸。尤努斯在孟加拉創立了格萊珉銀行，並透過微型信貸在當地幫助了許多窮人改善生活，尤努斯更因此獲得諾貝爾和平獎。





王道銀行的「影響力專案」便是結合了微型信貸的元素，並將銀行最重要的存款和放款功能作為濟貧的手段。透過「影響力存款」，王道銀行號召消費者將存款化為「影響力貸款」的資金，讓存在銀行的錢只專門用來幫助弱勢族群。





「一樣的存款，發揮不一樣的影響力。」銀行的這句標語，說明了這個結合公益專案的最大意義，也希望這樣的善意，能真正幫助更多有需要的族群。



