確診護理師丈夫該隔離卻受訪　最高恐罰百萬

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潘炤穎說，以這三層風險來看，這位先生確認太太是確診個案後，還試圖去和太太接觸，不僅要罰，此舉還造成社區疫情風險，更可能讓各位媒體把麥克風靠近他的動作都會有風險，而且確診護理師在過程中沒有任何症狀，護理師的先生此舉「雖然在情理上是人之常情，但在防疫上的確是令人感到憂心，而且於法不容」；據了解，依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰。
潘炤穎指出，仁惠醫院首名確診男子是醫院內部總務類的行政人員，5月8日從家裡騎機車到鳳山車站，搭台鐵莒光號後轉乘高鐵北上，下午1點20分抵達板橋後就跟朋友到「茶莊」聚會，晚上10點離開後，又搭捷運到台北車站轉乘高鐵南下，約凌晨零點到達新左營站，轉乘自強號到鳳山車站，。
5月10日男子出現症狀後，5月13日下午3點到就到某診所就醫，卻沒有自動提供旅遊史，以至於診所5個醫護和同時在看診的17個民眾被列為居家隔離的對象，這一間診所因此要停業14天。
但該名確診男子一天往返台北高雄，舟車勞頓只為去「茶莊」？過程啟人疑竇，隱匿行蹤的可能性？對此，潘炤穎則說不屬於高雄市的部分，都會透過疾管署這邊給相關的主管機關，基本上疫調就是從他記憶所及，在整個查證的過程中，都是我們應該釐清的東西，到底可信到什麼程度？衛生局就提供什麼程度的資訊，目前有一些細節的點還沒有清楚的釐清，但我們一直去匡列當中，比如說自稱在家裡的部分還要經過比對，事實到哪就辦到哪？高雄市長陳其邁也說「這個該開罰就開罰」。
潘炤穎強調，當然刻意拒絕、規避、妨礙疫調，無庸置疑，依據傳染病防治法第43條規定可處6到30萬的罰款，如果還有更重大的事實，可能還會觸犯刑法的部分，高雄市防疫團隊一定會追究到底，但也要向市民朋友呼籲，透明誠實地去論述接觸史、旅遊史、工作史、群聚史，也就是所謂的TOCC是非常重要的，醫師對此的掌握、通報、警覺是關鍵性的要素，TOCC掌握後不必要的看診或是接觸，連醫療院所都被匡列的事情就比較不會發生。