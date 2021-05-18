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確診護理師丈夫該隔離卻受訪　最高恐罰百萬

高雄鳳山區仁惠醫院今日再傳一人確診。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.18）
▲高雄鳳山區仁惠醫院今日再傳一人確診。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.18）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-18 15:55:44｜2021-05-18 16:00:51

高雄鳳山區仁惠醫院昨日晚間驚傳有1名行政人員確診，今天上午6點第1波採檢出爐，確定有一名護理師確診為COVID-19陽性反應，沒想到應該隔離的密切接觸者「護理師的先生」，上午還出現在醫院外並接受媒體聯訪，對此高雄市衛生局指出，這已經是違反規定，恐處20萬到100萬元的罰鍰。

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今日中午傳出，確診護理師的先生出現在醫院外，還接受媒體訪問，衛生局簡任技正潘炤穎表示，疫情的掌握是動態的，到凌晨0點為止，醫院的確診個案只有行政人員這1位，但到了清晨6點後就不一樣，多了一位護理師是確診個案，密切接觸者就會被列為居家隔離的對象，不但不能趴趴走，任意的接觸都會造成可能的風險，而接觸者的接觸者就會被列自主健康管理。

潘炤穎說，以這三層風險來看，這位先生確認太太是確診個案後，還試圖去和太太接觸，不僅要罰，此舉還造成社區疫情風險，更可能讓各位媒體把麥克風靠近他的動作都會有風險，而且確診護理師在過程中沒有任何症狀，護理師的先生此舉「雖然在情理上是人之常情，但在防疫上的確是令人感到憂心，而且於法不容」；據了解，依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰。

▲高雄市長陳其邁表示，該開罰就開罰。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.18）
▲高雄市長陳其邁表示，該開罰就開罰。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.18）
潘炤穎指出，仁惠醫院首名確診男子是醫院內部總務類的行政人員，5月8日從家裡騎機車到鳳山車站，搭台鐵莒光號後轉乘高鐵北上，下午1點20分抵達板橋後就跟朋友到「茶莊」聚會，晚上10點離開後，又搭捷運到台北車站轉乘高鐵南下，約凌晨零點到達新左營站，轉乘自強號到鳳山車站，。

5月10日男子出現症狀後，5月13日下午3點到就到某診所就醫，卻沒有自動提供旅遊史，以至於診所5個醫護和同時在看診的17個民眾被列為居家隔離的對象，這一間診所因此要停業14天。

但該名確診男子一天往返台北高雄，舟車勞頓只為去「茶莊」？過程啟人疑竇，隱匿行蹤的可能性？對此，潘炤穎則說不屬於高雄市的部分，都會透過疾管署這邊給相關的主管機關，基本上疫調就是從他記憶所及，在整個查證的過程中，都是我們應該釐清的東西，到底可信到什麼程度？衛生局就提供什麼程度的資訊，目前有一些細節的點還沒有清楚的釐清，但我們一直去匡列當中，比如說自稱在家裡的部分還要經過比對，事實到哪就辦到哪？高雄市長陳其邁也說「這個該開罰就開罰」。

潘炤穎強調，當然刻意拒絕、規避、妨礙疫調，無庸置疑，依據傳染病防治法第43條規定可處6到30萬的罰款，如果還有更重大的事實，可能還會觸犯刑法的部分，高雄市防疫團隊一定會追究到底，但也要向市民朋友呼籲，透明誠實地去論述接觸史、旅遊史、工作史、群聚史，也就是所謂的TOCC是非常重要的，醫師對此的掌握、通報、警覺是關鍵性的要素，TOCC掌握後不必要的看診或是接觸，連醫療院所都被匡列的事情就比較不會發生。

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