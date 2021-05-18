台大收治逾百位確診個案　張上淳：並沒有院內感染

外傳台大醫院發生院內感染，台大醫院院長吳明賢致同仁的公開信嚴正駁斥台大醫院有院內感染的傳聞。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（18）日在記者會上也幫忙澄清，他說台大住院病人全數篩檢1千多名，都沒有陽性個案，現在雖收治超過100位以上確診個案，也沒有院內任何感染。
記者顏真真/台北報導
2021-05-18 16:05:31
台大醫院院長吳明賢致同仁公開信表示，新冠肺炎是法定傳染病，一確定陽性就必須通報，而且若未有適當的防護下接觸病人必須隔離，且病房須清空，所以根本不可能有所謂的蓋牌！
吳明賢認為，有國內媒體報導指台大醫院有院內感染，且來自於院內同仁爆料，他必須嚴正抗議，媒體未求證就唯恐天下不亂的報導，也很遺憾有同仁竟擅自揣測。
對此，指揮中心專家小組召集人張上淳今日在指揮中心記者會上也幫澄清，他表示台大沒有群聚現象，吳院長是針對網路謠言澄清，台大一開始就配合中央醫療服務降載，對院內已住院病人全數篩檢，1千多名都沒有陽性個案。
另外，張上淳也強調，台大收治非常多確診個案，基本上都是在急診室就診或篩檢陽性後收治，現在台大有超過100名確診個案，當然會造成醫護人員工作上的負擔，台大也用降載的方式，很多科部病房已清出來，也讓不想回家的醫護人員可留院在適當住宿地方，並沒有院內任何感染的發生。
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