首次全面遠距教學　教育部祭出QA大補帖

我是廣告 請繼續往下閱讀
Q：停止到校上課的適用對象為何？
A：全國各級學校及公私立幼兒園、實驗教育機構及團體、外僑學校、兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構。
Q：停止到校期間，課程是否繼續？是否需要另行補課？A：停止到校期間，大專校院及高級中等以下學校原則改採居家線上學習，線上學習方式可採同步、非同步或混成方式。線上學習為正式課程，以暑假期間不另行補課為原則，課程、教學與評量方式，授權學校以彈性多元方式處理，並採從寬認定為原則。
Q：學校實施線上學習的整備作業？A：縣市政府應盤點各校資訊設備並備妥線上學習所需相關資訊設備，適時調配縣市內資源，並得以跨區、跨校方式協助學生借用所需之學習資源。而學校應先評估其整備狀況，備妥線上學習相關設備、資源後實施；惟整備期間，學校仍須掌握學生居家及自主學習情形。
Q：停課改採線上學習期間，教師是否需要到校上課？
A：教師以到校上課為原則。學校可依其網路頻寬、數位設備等資源情形評估，自行配置教師到校或採居家線上教學之人數。其中，教師採居家線上教學者，以為自主健康管理者、居家隔離或居家檢疫、居住於疫情第三級警戒區域、需於不同之疫情警戒區域間通勤者、懷孕者或有12歲以下學童需照顧者為優先。
Q：停課改採線上學習期間，行政人員是否須到校上班？
A：行政人員以到校上班為原則。
Q：高中以下學生如家中無數位學習設備進行線上學習怎麼辦？
A：學生可向學校借用，或由學校提供學生到校學習之相關空間及設備，並安排人力協助學生學習、照顧及用餐。
Q：因應疫情停課居家線上學習期間，12歲以下孩童之家長如有親自照護之要求，該如何因應？
A：配合指揮中心決策，若家長有親自照顧12歲以下之孩童之需求，受僱之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。高中以下學生含幼兒園的家長，因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。
Q：就讀國高中持有身心障礙證明之子女，有照顧需求，家長得請防疫照顧假，其申請對象為何？請假是否需要證明？
A：申請對象為就讀國高中領有身心障礙證明學生的家長，其中一人得申請防疫照顧假；如果雇主要求須提供相關證明，只要提出子女之就讀證明及身心障礙證明即可。
Q：停課改採線上學習期間，如家長因故無法親自照護孩子，該如何因應？
A：高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。
Q：因應疫情停課居家線上學習期間貧困學生午餐問題？
A：居家線上學習期間，將加強弱勢學生關懷機制與用餐協助。居家遠端學習之弱勢學生，在相關規範下可透過學校印製餐券發放給學生，與鄰近自助餐或連鎖超商、市合作，讓學生就近領取餐食。
Q：畢業典禮之辦理時程是否調整？
A：學校依中央流行疫情指揮中心規定評估，並依據各縣市所訂防疫措施辦理，若各縣市未訂有相關規定，且經評估無法達到指揮中心防疫標準者，則延後辦理或停辦。若需延後辦理，亦建議採線上轉播方式辦理。屬第三級警戒區域，前述活動應延後或暫停辦理，若需延後辦理，建議採線上轉播方式辦理。
Q：大學指考如何因應？
A：不受影響。
Q：公私立幼兒園及非營利幼兒園在居家線上學習期間，是否會退費？
A：公立含專設、準公共、私立幼兒園家的長自行繳交費用，依各直轄市、縣市政府公告之收退費規定，由幼兒園辦理退費。非營利幼兒園部分，依法停課日數連續達5日以上者，按幼兒每人每月實際繳交費用，乘以請假或停課日數占當月教保服務總日數之比率，再乘以30%。
Q：停課改採線上學習期間，師生有何學習資源？
A：教育部彙整建置線上學習資源，提供多樣學習資源管道與平臺選擇，家長亦能透過平臺了解學生學習情況。為避免同時大量登入現有教學平臺造成壅塞，教育部另提供無需帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾週課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。