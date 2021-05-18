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少女時代潤娥嫁給李鍾碩？韓媒曝光「結婚真相」

▲潤娥（左）跟李鐘碩有望合作新戲飾演夫妻。（圖／潤娥、李鐘碩IG）
▲潤娥（左）跟李鍾碩有望合作新戲飾演夫妻。（圖／潤娥、李鍾碩IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-18 16:11:01｜2021-05-18 16:17:27

曾執導《來自星星的你》、《當你沉睡時》、《德魯納酒店》、《Start-Up：我的新創時代》等夯劇的導演吳忠煥，將合作編劇河藍推出新劇《Big Mouth》，今（18日）韓媒爆料，該劇男主角有望由李鍾碩擔任，女主角則選定「少女時代」的潤娥，2人劇中將飾演一對夫妻，若合作成真，新鮮組合讓觀眾相當期待。

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《Big Mouth》故事講述勝率只有10％的三流律師，偶然間負責一起殺人案件，卻因突如其來的毒品及車禍事故，無端被關進監獄，與妻子捲入一系列詭異的故事。對此消息，李鍾碩透過公司表示，確實收到邀約，正在考慮是否出演。 

該劇女主角傳出由「少女時代」的潤娥擔任，劇中她將與李鍾碩飾演夫妻，她公司「SM娛樂」回應表示有收到邀約，正在評估是否參與演出。《Big Mouth》預定下半年開拍，若受到疫情影響，檔期會在做調整。

▲▼潤娥（上）跟李鐘碩是否合作，仍待經紀公司確認。（圖／潤娥、李鐘碩IG）
▲▼潤娥（上）跟李鍾碩是否合作，仍待經紀公司確認。（圖／潤娥、李鍾碩IG）
▲▼潤娥（上）跟李鐘碩是否合作，仍待經紀公司確認。（圖／潤娥、李鐘碩IG）
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