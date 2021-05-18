柯文哲向中央求援病床？陳時中：與地方一條心

中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布新增240本土個案，且添2名死亡患者。針對疫情延燒，傳出台北市長柯文哲向中央求援病床一事，指揮中心指揮官陳時中表示，沒有所謂的求援，中央跟地方防疫一條心，資源會做最適當、最有效率的分配。並呼籲民眾有症狀想篩檢，請到快篩站，不要衝進大醫院的急診室，否則醫療量能會很緊繃。
記者許家禎／台北報導
2021-05-18 16:04:56
陳時中今日指出，「沒有所謂的求援，中央跟地方防疫一條心」，互相有資源，會做最適當的調配，這非常需要，今天有這些資源，目標就是對病人，資源會做最適當、最有效率的分配，要大家一起努力。
陳時中也說，有些需要安置的，台北市馬上會有防疫旅館積極進行，而快篩陽性不想在家那麼久的，集中檢疫所這段時間將提供給他們使用。目標就是在社區趴趴走的、家裡有親密接觸的越少越好，能獨立一間的越多越好，有資源大家會互相協助來做。
至於有醫師PO文急診醫療量能緊繃，陳時中指出，原因是急診室都被擔心自己感染、想採檢的人擠滿了，說實在不需要擠進急診室，有症狀、有懷疑的可以尋轉檢的路到快篩站來，否則通通擠到大醫院，當然會增加醫師救助上環境空間的不良，而該名醫師也是認為室內太擁擠，所以選擇通風的戶外來做救治，相對也對別的病人比較安全。
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