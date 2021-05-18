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P聯盟／因疫裁定！富邦勇士成首季總冠軍　辛特力獲FMVP

▲因疫情關係，以戰績裁定富邦勇士為P. LEAGUE+首屆總冠軍，聯盟執行長陳建州頒發獎座，富邦洋將辛特力或FMVP。（圖／P. LEAGUE+提供）
▲因疫情關係，以戰績裁定富邦勇士為P. LEAGUE+首屆總冠軍，聯盟執行長陳建州頒發獎座，富邦洋將辛特力或FMVP。（圖／P. LEAGUE+提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-18 16:10:38｜2021-05-18 16:20:02

P. LEAGUE+ 今(18)日針對國內疫情持續升溫，在和臺北富邦勇士及福爾摩沙台新夢想家兩隊討論且同意之後，宣布以目前戰績裁定臺北富邦勇士為2020-21賽季總冠軍，富邦洋將辛特力完美100分獲選FMVP。

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P聯盟表示，近日臺灣疫情嚴峻，本土確診病例大增並持續快速增加，考量臺北、彰化疫情警戒升級，兩隊皆無練習及比賽場地，其他縣市同時也拉高疫情警戒，經過詢問後也沒有城市能提供比賽場館，復賽機會微乎其微。經過雙方球隊討論同意，聯盟裁定臺北富邦勇士以總冠軍系列賽3:1奪下PLG元年總冠軍。

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▲P. LEAGUE+總冠軍賽因疫情中斷，最後決定裁定富邦勇士奪冠，富邦洋將辛特力獲選FMVP。（圖／P. LEAGUE+提供）
而在總冠軍賽最有價值球員（FMVP）的票選，臺北富邦勇士的辛特力（Michael Singletary）出賽4場，平均23.2分12.2籃板9.2助攻1.2抄截，全方位的數據讓辛特力總在關鍵時刻接管戰局，更曾在第3戰繳出22分16籃板12助攻大三元的成績，幫助球隊在PLG史上第一次延長賽擊敗對手拿下重要的一勝，辛特力也因此拿下20張選票全部的5分，以完美的100分獲選PLG首位總冠軍賽最有價值球員。

聯盟執行長陳建州表示，聯盟在整體防疫、球隊戰績及球賽品質多方考量之下做出戰績裁定的決定，謝謝總冠軍賽兩隊球員、教練及隊職員的辛勞，接下來希望大家都能好好待在家裡專心於防疫上，聯盟也將於疫情穩定之後，擇日再邀請臺北富邦勇士全隊進行總冠軍頒獎儀式，讓PLG元年劃下完美句點。

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▲P. LEAGUE+冠軍金盃和FMVP獎盃。（圖／P. LEAGUE+提供）
 

所有球隊在整個賽季中共同競逐的最終目標就是「總冠軍」，因此冠軍金盃成為每個職業賽事中最高榮耀的象徵，也是成就整個賽季的證明；P. LEAGUE+ 也為總冠軍特別打造屬於聯盟的獎盃，期待冠軍隊伍在最終高舉冠軍金盃的那一刻，能夠在心中留下難忘的印記！

P. LEAGUE+ 冠軍金盃（P. LEAGUE+ Championship Trophy），以聯盟核心精神PLUS（+）為概念，四個角所構成的「+」勾勒出聯盟元年與所屬四隊共同創立，同時「+」也代表團結的精神從基座向上延伸貫穿，幾何造型雕琢成漸趨堅固的盃身，象徵聯盟突破層層關卡將籃球推向高峰，成為一個不斷挑戰創新並且穩健發展的職業舞台。球面上寫下「就是一顆籃球」，提醒所有人莫忘愛籃球的初衷，而底座表面特別將聯盟元年精神「二十年磨一劍」刻下，以此迎接聯盟第一個冠軍隊伍誕生。

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▲P. LEAGUE+冠軍金盃，底座表面特別將聯盟元年精神「二十年磨一劍」刻下，以此迎接聯盟第一個冠軍隊伍誕生。（圖／P. LEAGUE+提供）
 

而在總冠軍賽當中，能夠宰制戰局幫助球隊完成最終目標的球員，在激烈的賽事中表現突出更是不容易；FMVP獎盃與冠軍金盃相互呼應，同樣採用聯盟核心精神PLUS（+）的概念貫穿盃身，「+」的完整造型展現，猶如一把向下深入基座的王者之劍，發想來自於「二十年磨一劍」的精神，同時意謂FMVP即是那萬中選一的王者，賦予其冠軍戰表現出眾的殊榮。

 

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