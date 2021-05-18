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酷課雲「大塞車」怎解？蔡炳坤：採分區分流上線

▲（圖/截至台北市政府直播）
▲對酷課雲大塞車，學生無法登錄上課，台北市副市長蔡炳坤（圖左）表示，今早採「分區分流」上線，目前已經沒有塞車問題。另外，蔡炳坤也說，線上教學屬於正式課程，暑假期間也不會再補課。（圖/截至台北市政府直播）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-18 16:18:08｜2021-05-18 16:19:45

今（18）日疫情指揮中心中公布，新增240例本土個案，新北市新增106例、台北市新增102例，台北市政府下午也再度召開防疫記者會，針對酷課雲大塞車，學生無法登錄上課，台北市副市長蔡炳坤表示，今早採「分區分流」上線，目前已經沒有塞車問題。另外，蔡炳坤也說，線上教學屬於正式課程，暑假期間也不會再補課。

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台北酷課雲從昨天截至今天為止，瀏覽人次超過700萬，線上線下的課程平台造訪也突破387萬人次，蔡炳坤表示，大量的學生登入，外加上老師需要備課，確實造成校園系統附載過量，已經立即調整。

蔡炳坤指出，從今早8點30分開始，以15分鐘為間隔，12個行政區的所有學校，採「分區分流」上線，目前已經沒有無法登入酷課雲的問題。而酷課雲平台並非是唯一的，建議學校可以改採其他直播教室，像是Google、microsoft等平台。

蔡炳坤說，目前也提供其他線上學習的平台，包含一些已經錄製完成的影片來學習，還有教育部的因才網、均一教育平台、學習吧等平台，教育部也提供便利包，提供大家做分流的學習。

蔡炳坤也說，有家長好奇是否會另外進行補課，由於線上教學也是正式課程，所以未來暑假期間，會跟教育部同步，以不補課為原則。

另外，蔡炳坤也指出，台北市33萬名的中小學學生，針對弱勢族群，在載具需求部分，優先借用筆電給學生，也提供短期租約的sim卡，裡面儲值有300元，來解決相對弱勢學生線上學習的需求。

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