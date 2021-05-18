每28人中5人確診！剝皮寮篩檢醫師曝實情：做好第4級準備

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他解釋篩檢站的操作方式，其實是每一人兩篩，快篩與PCR並行，現場10分鐘內，即可確定陽性與否，再由專車接送至專責醫院，但是後續不管快篩結果如何，PCR陽性也會通報，一天下來大概250-300人的規模，「白天的攻勢較為猛烈，大概每28個來，就會中了5個，晚上則是不同族群，比較少，大概每30個，會有兩個。」，並強調因為剝皮寮古蹟的建築適合設計動線，成為了萬華區篩檢站之一。
姜冠宇認為，社區是有一定的病毒活躍度，「之前在宣布二級時，我就說民眾內心要有準三級的準備，現在我覺得要有第四級的準備，全面關閉也不為過」，另外他也呼籲從今天開始，公共衛生措施之外，就要減少與人接觸的頻率，「你很難想像以往如此依賴醫院的台灣民眾，但是我認為這是好的，這是我們要強迫自己改變習慣的時候，醫療系統很多事情，也早就該改革了」。（編輯：楊智傑）
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