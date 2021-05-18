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北市下行政命令！柯文哲：大型醫院不設防疫病房就出人力

台北市長柯文哲18日在防疫記者會上宣布，將下達行政命令，室內大型醫院應成立防疫專責病房，若未成立則需要提供一定比例的醫療人力供市府調派。
▲台北市長柯文哲18日在防疫記者會上宣布，將下達行政命令，室內大型醫院應成立防疫專責病房，若未成立則需要提供一定比例的醫療人力供市府調派。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-18 16:20:57

因應新冠肺炎疫情在北台灣蔓延，尤其台北市因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，導致北市確診案例增加。雖然今（18）日指揮中心公布的確診人數下降，不過台北市政府還是下達行政命令，希望轄內大型醫院主動成立專責防疫病房，若未成立病房則要提供醫療人力，供台北市內的快篩站或防疫旅館使用。

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柯文哲表示，由於感染情況目前已經擴散，不能再以過去減少確診數目的策略進行。為了保留醫院的醫療人力，以及確保快篩站及防疫旅館能夠有足夠的人手，柯文哲宣布將下達行政命令，台北市所有的大型醫院只有兩個選擇，成立院內的專責防疫病房，或者提供一定比例的醫護人力，供台北市政府進行調度。

其中防疫旅館的部分，柯文哲強調，除了原有的旅館人員外，由於會收治症狀輕微的確診患者，旅館內還是需要有醫療專業的相關人員；至於篩檢站的部分，如果要額外開設，也需要醫療人員進駐，希望能藉由這樣的方式擴充醫療人員不足的部分。

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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