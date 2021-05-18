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篩檢站確診率剩4.7%　柯文哲：減少活動確實降低確診率

台北市長柯文哲18日在防疫記者會上表示，現階段確診率從最高點11%降至4.7%，顯示民眾減少活動能有效降低確診率，也希望大家能夠用國民素質打贏這場防疫戰爭。
▲台北市長柯文哲18日在防疫記者會上表示，現階段確診率從最高點11%降至4.7%，顯示民眾減少活動能有效降低確診率，也希望大家能夠用國民素質打贏這場防疫戰爭。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-18 16:37:11

新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，其中台北市因為萬華區阿公店群聚感染緣故，每日確診案例數一度創新高，不過根據防疫指揮中心今（18）日公布的最新數據顯示，確診人數有下降的趨勢。對此台北市長柯文哲在防疫記者會上直言，篩檢站的確診率從原本的11%下降至現在的4.7%，確實是因為民眾減少活動而造就確診率下降，「我們一定可以打贏這場戰爭。」

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柯文哲表示，在眾多壞消息中要向民眾報告一個好消息，那就是北市從14日開始設立快篩站，第一天篩出陽性比率為11%，接著第二天15日為9.7%，第三天16日為10%，但昨天到今天，數字已經降到7.9%、4.7%，有明顯的下降。柯文哲強調，這代表民眾把活動停止，疫情就可以慢慢受到控制。

柯文哲也向市民們喊話，在面對困難的疫情當下，政府還是要訴諸國民素質來打贏這場防疫戰爭。而歷經數日的喊話後，民眾確實有降低出門的機率，「從台北市數據看起來，只要大家停止不動，確診率確實有下降。」柯文哲說，「顯然戰術是有效的。」

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

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