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郵局確診員工險感染兩部長！陳時中：都有戴口罩

▲今（16）日上午傳出中華郵政員工確診案例，中華郵政副總郭純陽受訪後證實，該名員工是在昨日下午採檢後主動回電通報確診，圖非確診者辦公地。（示意圖／NOWnews資料照）
▲陳時中回應，幾位部長都有全程口罩，且研判應是晚宴後才染疫。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-18 16:48:19｜2021-05-18 16:49:28

中華郵政總公司一名檔案室內勤員工日前快篩呈現陽性，並在今（18）日確診。但根據媒體爆料，該名確診員工5月10日當晚10日曾出席百人的模範郵工表揚大會，交通部長王國材、勞動部長許銘春、中華郵政公司董事長吳宏謀等人均在場，對此，指揮中心指揮官陳時中回應，幾位部長都有全程口罩，且研判應是晚宴後才染疫。

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中華郵政一名員工10日出席百人的模範郵工表揚大會，交通部長王國材、勞動部長許銘春、中華郵政公司董事長吳宏謀均出席，他與友人會後又共同前往萬華阿公店續攤，3天後出現症狀，今日確診。

陳時中今日回應，幾位部長參與表揚大會時全程戴口罩，雖然照相時有短暫脫口罩，但研判確診者是晚宴之後到萬華活動才染疫，幾位部長在表揚大會期間沒有感染疑慮，不算有接觸史。

陳時中也說，這段時間每次照相都會建議他拿下口罩，拍照才看得到笑容，「很難免但現在情勢不同」，把口罩戴牢才是禮貌，「而且從以前到現在我都認為戴口罩比較好看。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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