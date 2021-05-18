防疫情延燒！百貨縮短營業時間 全台分店暫停餐飲內用
國內新冠肺炎疫情延燒，今（18）日又新增240例本土確診病例，百貨業者嚴陣以待，繼京站時尚廣場自今日起至明（19）日自主停業清潔消毒外，Global Mall今日也宣布開百貨先例，自即日起至5月28日全台六店，包括板橋車站、南港車站、新北中和、桃園A8、林口A9及新左營車站將全面暫停餐飲內用服務，僅提供外帶、外送服務。
記者許家禎／台北報導
2021-05-18 16:49:46
因應疫情嚴峻，為有效防堵疫情擴散，禮客outlet內湖店與公館店二店之前宣布自17日至21日自主停業5天。而京站時尚廣場響應政府政策，也將自主停業兩日，範圍為台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，停業期間將進行完善清潔消毒措施，至於其他百貨如遠百、誠品生活、SOGO、新光三越、微風也都陸續宣布縮短營業時間。
Global Mall環球購物中心板橋車站、南港車站主動提高防疫規格，宣布今日下午2點起至5月19日暫停營業，進行全面環境清潔消毒作業，預計5月20分11:30恢復正常營業。南港車站部分，則自今日15:00起進行全面清消，5月19日正常營業。
同時開百貨先例，Global Mall全台六店板橋車站、南港車站、新北中和、桃園A8、林口A9及新左營車站自即日起至5月28日全面暫停餐飲內用服務，僅提供外帶、外送服務，以減少接觸。
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