涂善存包辦《這首歌屬於你》詞曲　陳立安首聽噴淚

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導演在發現涂善存平日熱愛音樂，且對創作充滿熱情後，便提出希望涂善存用劇中的角度寫一首歌給對方，讓他興奮到失眠，「沒有想過真的有一天自己能碰觸到創作的一環，我覺得很幸運，謝謝導演給我一個機會，讓我從演戲之外，用更深刻的方式去完整立呈這個角色。」涂善存回憶這首歌是在排戲和讀本的空檔時，花了2天寫詞，過程十分迅速，他表示：「可能因為所有的感受有劇本的故事做為支撐，所以腦袋裡已經有很多畫面，所以很順利。」
《這首歌屬於你》邀請天王天后製作人潘協慶操刀，涂善存說：「與其說潘協慶老師是我的製作人，我覺得我更像老師的學徒，謝謝老師和這部戲，讓我跨出這麼美好的一步。」有趣的是，以往只要進錄音室就會不斷想上廁所的涂善存，往往一錄音至少跑廁所10次以上，這次錄音卻十分順利，讓他笑說：「這次只去了廁所不到3次就錄完音了，我想是因為特別的投入與享受吧。」
近日疫情急速升溫，涂善存單曲宣傳順應防疫準則，延期或改成網路直播，原定5月底要開拍的新戲也延後拍攝，他說：「大家的健康最重要，希望粉絲不要前往直播地點等我們，雖然看到你們真的覺得很溫暖，但不要把自己暴露在危險之中，大家都要好好的。」《這首歌屬於你》告白版MV請來陳立安合體拍攝，深情版MV於5月20日在索尼音樂YouTube正式上線，同日晚間9點，涂善存與陳立安於IG驚喜直播。
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