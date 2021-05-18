  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

涂善存包辦《這首歌屬於你》詞曲　陳立安首聽噴淚

▲涂善存（左）MV合體陳立安放閃。（圖／索尼）
▲涂善存（左）MV合體陳立安放閃。（圖／索尼）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-18 17:59:37

涂善存一手包辦詞曲、創作出全新單曲《這首歌屬於你》，在BL劇《HIStory4-近距離愛上你》結局裡首度曝光，為了捕捉對手演員陳立安最直接的反應，導演陳怡妤和涂善存刻意對陳立安保密，直到拍攝當天才放給陳立安聽，當下陳立安默默掉了眼淚，涂善存見到陳立安的眼淚便肯定：「這首歌的歌詞有從立呈（涂善存角色）的心走到沐仁（陳立安角色）的心裡。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳立安（左）第一次聽到涂善存的歌就流淚。（圖／索尼）
▲陳立安（左）第一次聽到涂善存的歌就流淚。（圖／索尼）
導演在發現涂善存平日熱愛音樂，且對創作充滿熱情後，便提出希望涂善存用劇中的角度寫一首歌給對方，讓他興奮到失眠，「沒有想過真的有一天自己能碰觸到創作的一環，我覺得很幸運，謝謝導演給我一個機會，讓我從演戲之外，用更深刻的方式去完整立呈這個角色。」涂善存回憶這首歌是在排戲和讀本的空檔時，花了2天寫詞，過程十分迅速，他表示：「可能因為所有的感受有劇本的故事做為支撐，所以腦袋裡已經有很多畫面，所以很順利。」

▲涂善存花2天寫完歌詞。（圖／索尼）
▲涂善存花2天寫完歌詞。（圖／索尼）
《這首歌屬於你》邀請天王天后製作人潘協慶操刀，涂善存說：「與其說潘協慶老師是我的製作人，我覺得我更像老師的學徒，謝謝老師和這部戲，讓我跨出這麼美好的一步。」有趣的是，以往只要進錄音室就會不斷想上廁所的涂善存，往往一錄音至少跑廁所10次以上，這次錄音卻十分順利，讓他笑說：「這次只去了廁所不到3次就錄完音了，我想是因為特別的投入與享受吧。」

▲涂善存深情版MV於5月20日首播。（圖／索尼）
▲涂善存深情版MV於5月20日首播。（圖／索尼）
近日疫情急速升溫，涂善存單曲宣傳順應防疫準則，延期或改成網路直播，原定5月底要開拍的新戲也延後拍攝，他說：「大家的健康最重要，希望粉絲不要前往直播地點等我們，雖然看到你們真的覺得很溫暖，但不要把自己暴露在危險之中，大家都要好好的。」《這首歌屬於你》告白版MV請來陳立安合體拍攝，深情版MV於5月20日在索尼音樂YouTube正式上線，同日晚間9點，涂善存與陳立安於IG驚喜直播。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.95%21.05%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.51%11.49%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.22%3.78%
2021-05-17-2021-05-19
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀