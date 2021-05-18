整理房間挖出5本存摺！女一打開「根本驚嚇」 眾全秒懂
常常有些東西平常用不到，但每次整理房間的時候才會發現「嗯？原來我有這樣東西啊！」近日，就有一名女網友分享自己在整理房間時，卻意外自己有5本存摺，結果一打開之後，讓她感到非常錯愕，貼文曝光後，不少人一看存摺內容也秒懂，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 17:25:18｜2021-05-18 17:40:10
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「整理櫃子發現驚喜，結果打開之後根本驚嚇」只見貼出的照片中，一共有五本來自不同銀行的存摺，但每一本的餘額都非常少，像是有0元的，有4元的，也有100元的，幾乎整本都沒有使用過的痕跡，但其實這些戶頭的餘額，如果是用金融卡要提領都是提不出來的。
貼文一出，網友紛紛回應「秒懂妳，差點以為財富自由，打開都個位數XD」、「我也是，因為換公司都要換不同銀行，上次找到三本去刷都剩下10幾元XD」、「跟我一樣好幾本都四五百的，我都存餘額進去湊滿一千，再用金融卡領出來，寧願花15元領出來，也不要被吃那四五百哈哈」、「之前都把沒用的帳戶解除了！算一算那些本子退的錢快一千」、「不一定，先去刷本子，說不定有意外之財」、「我也超多本，裡面都是個位數哈哈哈」。
不過，也有網友表示「懷念以前一百塊就能開戶的日子」、「如果有用就留著，現在銀行不給隨便開戶」、「真的沒用到就拿去解除，現在銀行開戶可麻煩的」、「原來以前開戶只要一百」、「以前開戶只要一百元喔！是什麼年代呀」、「一百塊能開戶的日子已經去了，透露出年紀了XD」、「一百元能開戶的日子已過去，有夠懷念哈哈」。（編輯：張嘉哲）