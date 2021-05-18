女星「私慾小帳」上傳大量赤裸動作片　見網友發生一夜情

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在社群全盛時代下，探究「何謂真正自我」的《私慾帳號》，是日本「Tsutaya創作者計畫」中的獲獎作品，也是日本新銳導演加藤卓哉的首部劇情長片。他以當代社會擁有雙面性的「社群小帳」為題材，並透過從小帳中邂逅的男女樣貌，赤裸呈現出人們心中的糾葛、情慾，以及對性愛的衝動。
去年獲選《Vivi》雜誌「國寶級帥哥」票選冠軍的神尾楓珠，也對本片故事深有共鳴，他表示：「在社群網站發達的年代，我在扮演這個角色時，也體會到可能真的會有像我一樣的人；電影中出現的事情，也有可能發生在自己身邊。」
《私慾帳號》劇情描述服飾店店長真知子（瀧內公美 飾），在職場上努力表現自我，卻必須面對年輕又有魅力的後輩即將超越自己的事實，她對此感到心力交瘁，唯有躲進社群網站的虛擬世界，才能讓她釋放現實生活中的壓力與煩惱。面對帳號追蹤數始終不見起色，她索性開設另外一個「小帳」，專門發布自己不露臉的火辣身材照。隨著一張張香豔火辣的裸照陸續公開，這個小帳也意外爆紅，粉絲數逐日激增。當她沉迷於現實所無法帶來的虛榮感時，一位名叫Yuto（神尾楓珠 飾）的年輕網友私訊她，兩人並在見面後一夜激情。原以為只是露水情緣的真知子，隨後卻在現實生活中，以意想不到的方式再次遇見了Yuto。《私慾帳號》6月18日在台上映。