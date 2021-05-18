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疫情嚴峻！黃秋生爆《開車餐車2》繼續拍攝　劇組急回應

▲黃秋生（中）爆料劇組疫情升溫卻不停拍，劇組急忙回應將暫停拍攝。（圖／開著餐車交朋友臉書）
▲黃秋生（中）爆料劇組疫情升溫卻不停拍，劇組急忙回應將暫停拍攝。（圖／開著餐車交朋友臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-18 18:06:33

LINE TV原創節目《開著餐車交朋友》由黃秋生主持，第一季與KID、宋柏緯搭檔，第二季搭檔改爲莊凱勛、蔡凡熙，日前黃秋生卻發文透露劇組仍要繼續拍攝，對此，餐車劇組急忙回應：「將延後拍攝。」

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▲黃秋生（圖／黃秋生臉書）
▲黃秋生認為台灣要一起抗疫，儘量不外出。（圖／黃秋生臉書）
黃秋生今（18日）在臉書發文表示：「經過多天的考慮，餐車劇組決定明天出發繼續拍攝，工作人員先在當地做檢測後再開工，希望大家安全順利。」自己的防疫措施是全程口罩，保持人與人距離、洗手以及不去餐廳。

事實上，黃秋生17日就已經發文表示：「台灣要上下一齊抗疫，盡量不外出、不自私、不恐慌，物資充足，盡量自我隔離，一月内必可控。」當時餐車劇組也有轉發該貼文，過兩日後卻被黃秋生爆料要繼續拍攝。

▲黃秋生（圖／黃秋生臉書）
▲劇組先前曾轉發黃秋生的貼文。（圖／開著餐車交朋友臉書）
節目到底拍不拍？餐車劇組回應：「由於近日台灣疫情不斷升溫，LINE TV全面配合政府的防疫措施，原創節目《開著餐車交朋友2》決定延後拍攝，製作單位正在擬定延後拍攝後的配套計畫。」

▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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