印度連兩日新增確診下滑　專家：疫情可望7月緩和

印度新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，印度衛生部在18日指出，在過去24小時內，印度累計確診人數已超過2500萬例，病歿人數增加4329例創下新高。不過有專家根據統計模型分析預測，印度的這一波疫情，可望可以在7月時出現緩和跡象。





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根據數據統計，印度在16日時，單日新增病例達28萬1386例，是4月20日以來最少的病例，也是過去一週首次單日新增病例下滑。而17日時，印度新增26萬3533例確診病例，連續兩天新增病例都有下滑情形，且都在且在30萬例以下。





印度媒體《Livemint》引述印度理工學院堪坡分校（IIT Kanpur）和海德拉巴分校（IIT Hyderabad）研究團隊所開發的疫情分析模型預測，指出到6月2日，印度每天單日新增病例可能降到10萬例以下，一直到7月7日，單日新增病例可能降到1萬以下，第二波疫情可望出現緩解跡象。





華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institutefor Health Metrics and Evaluation，IHME）則是把印度未通報病例多等種情況納入考量，預測在1個半月內新增病例將會減半。





不過有專家指出，由於印度篩檢量能過低，確診人數以及病歿人數很有可能都被低估，可能會讓模型預測失準。另外也有專家表示，第二波疫情可能已經從城市蔓延到農村，考慮到農村篩檢率低且經常有未通報案例，即使模型顯示疫情趨緩，恐怕也無法反映真實情況，可能還會成為疫情統計以及預測上的盲點。





印度第二波新冠肺炎疫情熱點如馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、北方省（Uttar Pradesh）等地，每天新增病例有逐漸下降趨勢，但多數仍然屬於危險地區。而印度在17日時新增逾26萬確診，讓累計確診病例突破2500萬例大關，來到2523萬例確診，病歿人數也創下新高，讓不少專家呼籲，即使新增確診數有開始下滑跡象，仍不能掉以輕心。



