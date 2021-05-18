保持醫療能量！賴清德籲做好「3件事」：新冠和SARS不同

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賴清德表示，COVID-19和SARS兩者的性質不同，COVID-19 （特別是目前在台灣傳染的變異株）比SARS傳染力強，SARS是有發燒、有症狀才會傳染，但是COVID-19在無症狀時就具備傳染力；COVID-19輕症比例較高，SARS的病人則較嚴重。
因此賴清德呼籲，民眾不必恐慌，務必配合好中央疫情指揮中心的政策，做好「病人分類、疾病分級、就醫分流」：
請有接觸史或有疑慮的民眾，儘速、直接到篩檢站接受篩檢；不要到醫院急診，避免影響醫院運作。若能儘早診斷，儘早處置，減少病毒在社區傳播的時間，才能對付COVID-19。根據中央疫情指揮中心公布的資料，多數的民眾是在發病的隔天，就被找出來，速度不算慢，但應該更快。
請接受分級醫療：篩檢陽性的民眾若沒有症狀或只是輕症，請接受安排前往防疫旅館或集中檢疫所隔離、症狀治療即可；有明顯症狀的民眾才須送到專責醫院治療；而若病情轉趨嚴重，專責醫院會再轉診醫學中心。
急重症的醫療資源留給需要的人，不要再前往醫學中心急診室，否則會耗費太多醫療量能。
賴清德強調，「現在我們就是和病毒在賽跑，各縣市政府衛生局可結合各鄕、鎮、區衛生所、診所等，視疫情發展，設置戶外篩檢站，做為採檢或深喉唾液收集點，以減輕醫院急診負擔，可以及早發現潛在感染者，儘早一步治療及阻斷傳播」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。