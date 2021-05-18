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全國停課防疫、家長無暇照顧怎麼辦？蘇揆：仍可送到校

▲中央流行疫情指揮中心宣佈19日起全國停課；行政院院長蘇貞昌表示，若家長無暇照顧小孩，仍可送到學校、由學校提供照顧。（圖／記者林調遜攝,2020.04.09）
▲中央流行疫情指揮中心宣佈19日起全國停課；行政院院長蘇貞昌表示，若家長無暇照顧小孩，仍可送到學校、由學校提供照顧。（圖／記者林調遜攝,2020.04.09）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-18 17:55:19

為控制本土疫情持續擴散，中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官陳時中今（18）天宣布，自19日起全國各級學校停課至28日；行政院院長蘇貞昌也在臉書發文表示，12歲以下的學生家長請防疫照顧假、雇主不得拒絕，而無暇照顧孩子的家長，仍然可以把孩子送到學校，由學校提供照顧。

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蘇貞昌今日下午在臉書發文表示，為因應疫情發展，指揮中心宣布5月19日至5月28日期間，全國各級學校、公私立幼兒園停止到校上課 。大學和高中以下的學校，改用線上教學持續課程。高中以下的學生，如果家中若沒有數位設備，學校會提供借用。

至於無暇照顧孩子的家長，仍然可以把孩子送到學校 ，學校會提供學生學習、照顧及用餐，在確保防疫安全的前提下照顧孩子，弱勢生的關懷機制也不會中斷。12歲以下學生的家長，可以請防疫照顧假，雇主不得拒絕。

蘇貞昌說，這樣的改變，一定會帶給家長額外的負擔，但他要預先感謝所有父母的付出，只要大家多配合、落實防疫，台灣就能早日回到正常的生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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