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美貌征服言承旭！《山河令》女神凍齡11年　被嫩尪寵翻

▲陳紫函凍齡美貌10年不變。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）
▲陳紫函凍齡美貌10年不變。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-18 21:00:00

古裝劇女神陳紫函在《山河令》飾演殺盡天下負心男的喜喪鬼，現實生活中卻被小9歲老公戴向宇捧在手掌心，甜蜜婚姻人人稱羨。擁有凍齡美貌的陳紫函，11年前拍攝偶像劇《就想賴著你》，飾演言承旭前任，當時就被言承旭讚漂亮，她在LiTV線上影視專訪回憶起這段合作，大笑說：「他覺得我漂亮，我才覺得他更帥。當時得知要跟言承旭合作，我就超期待，一見到『F4』道明寺本人，就被他電到不行啊。」

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▲陳紫函（右）被「前男友」言承旭稱讚漂亮。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）
▲陳紫函（右）被「前男友」言承旭稱讚漂亮。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）
陳紫函5年婚姻甜蜜如昔，上月度過43歲生日，正在拍戲的老公戴向宇，也特別在這天從異地趕回，與她一起前往育幼院跟孩子同樂，夫妻幫助弱勢不遺餘力。談到相處之道，陳紫函說：「吃老公的醋要高調，而他的缺點則是做到看不到的低調。例如老公拍親密戲，我當然要吃醋讓他知道，才能表現出我真的非常愛他，我很在意他啊。」像是戴向宇在《贅婿》當中飾演企圖強娶女主角蘇檀兒的大惡人烏啟豪，陳紫函當然沒錯過支持，還帶著酸溜溜口氣對老公搞笑說：「老公啊，聽說你幹盡壞事還要強娶蘇檀兒，可記得您府上已有夫人這事？」一席話讓戴向宇哭笑不得。

▲陳紫函（右）、戴向宇姊弟戀婚姻甜蜜如昔。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）
▲▼陳紫函（右）、戴向宇姊弟戀婚姻甜蜜如昔。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）
▲陳紫函（右）、戴向宇姊弟戀婚姻甜蜜如昔。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）
陳紫函對《山河令》喜喪鬼這個角色充滿疼惜憐愛，「我不認為喜喪鬼是壞人，因為她被男人欺騙，才會導致後面殺盡負心男的果，其實她是個可憐的女性」，說到現實生活的感情觀，陳紫函也表態最無法容忍便是「欺騙」，她認為兩人產生愛慕的基礎，雙方首先要建立在互相信任上。劇中她和人氣王龔俊對戲最多，她透露龔俊私下孝順的一面，「他跟家人感情很好，我記得他的微信頭像是家人。而我跟龔俊算同鄉，都是四川人，他又高又帥為人很努力，很開心他是我們四川之光。」

▲陳紫函對《山河令》喜喪鬼這個角色充滿疼惜憐愛。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）
▲陳紫函對《山河令》喜喪鬼這個角色充滿疼惜憐愛。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）
▲龔俊以《山河令》走紅。（圖／LiTV、龔俊工作室提供）
▲陳紫函讚龔俊（中）私下很孝順。（圖／LiTV、龔俊工作室提供）
 

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