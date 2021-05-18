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因疫情想暫停擺攤！竟遭媽強力反對　「神邏輯」讓眾怒了

▲有網友因疫情嚴重想暫停擺攤，沒想到詢問媽媽後，竟遭強力反對。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友因疫情嚴重想暫停擺攤，沒想到詢問媽媽後，竟遭強力反對。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 18:08:47

隨著本土疫情持續升溫，許多商家和攤販都自主性的歇業確保自身安全。不過，就有網友抱怨，因疫情嚴重他想先暫停擺攤，沒想到詢問媽媽後，竟遭強力反對，甚至說「不用再找藉口了，飯不用吃了、事業不用做了嗎？」這讓他十分無奈，貼文也引起網友熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，自己有在做生意跟工廠兼職，最近因為疫情的關係，很猶豫到底該不該休息，於是就問了工廠裡的長輩阿姨，每個人都覺得「現在很危險，暫時休息幾天不賣比較好，市場接觸到的人太多了，錢可以再賺，健康只有一次」。

原PO接著找媽媽商量，沒想到得到的回應竟是「不賣東西會壞掉，是在室外又不是密閉式的」，他只好分享今天跟阿姨們討論的結果，但媽媽卻說「你的事業跟阿姨們沒關係，你個人行為不好罪惡感才重，不用再找藉口了，飯不用吃了、事業不用做了嗎？」

▲媽媽認為，不賣東西會壞掉，而且室外很安全，這讓原PO十分無奈。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲媽媽認為，不賣東西會壞掉，而且室外很安全，這讓原PO十分無奈。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
事後，原PO也補充，後來有好好溝通，把東西賣完能暫時休息幾天，但媽媽依舊很激動，「疫情不會變好，大家一樣在做生意，就去賣就是了，不要說那麼多」，而爸爸也說「 會死就會死， 不用那麼怕」，讓他感到十分無奈。

貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「怎麼看了覺得好心酸」、「東西壞掉，總比人壞掉來得好吧」、「錢再賺就有了，別賠了自己的生命與健康」、「我覺得別拿命去賭，錢再賺就好」、「寧願暫停銷售 ，也別拿性命安全跟疫情風險博弈」、「就算勉強冒險出來販售 ，問題現在是幾個人敢出來逛」、「媽媽說的話也太重了，加油」。

另外，也有網友提出疑問，「我猜，原PO每個月都會給孝親費或幫忙家裡開銷吧？她應該是怕會影響到給她的錢」，原PO也回應「賺回家的錢，她會拿去繳房屋費、勞健保等」，網友們認為，雖然疫情跟生計讓原PO很兩難，而且每個家庭的狀況也都不同，但面對疫情蔓延還堅持做生意，還是覺得不妥。（編輯：許智超）

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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